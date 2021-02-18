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Campanha de vacinação

Guarapari inicia aplicação da 2ª dose da vacina contra Covid na sexta (19)

De acordo com a prefeitura, receberão o reforço do imunizante os profissionais de saúde e os idosos residentes em instituições de longa permanência
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

18 fev 2021 às 12:39

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 12:39

Vacina Coronavac
A segunda dose da Coronavac deve ser aplicada com um intervalo de quatro semanas da primeira dose Crédito: Carlos Alberto Silva
Os profissionais da Saúde que atuam em Guarapari vão receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira (19). A imunização desse grupo prioritário seguirá até segunda-feira (22) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Além disso da aplicação de reforço, a administração municipal informou que vai continuar a imunização nos idosos com mais de 90 anos que estão acamados e vacinar os profissionais da saúde que estão afastados do trabalho.
De acordo com o calendário, está definido que entre os dias 19 e 22 será feira a aplicação da segunda dose nos profissionais de saúde. Na segunda-feira (22), os idosos residentes em instituições de longa permanência terão a segunda dose.
Na quarta (24) e na quinta-feira (25) serão atendidos os profissionais de saúde dos hospitais da cidade. Ainda na quinta-feira, serão atendidos os profissionais e as pessoas que estão nas residências inclusivas.
O município afirma que todos que tomaram a primeira dose já possuem a segunda dose garantida. A Secretaria de Saúde reforça que a segunda dose da Coronavac deve ser aplicada em um intervalo de quatro semanas e as vacinas da Oxford com um intervalo de 12 semanas.

IDOSOS ACAMADOS

Os idosos acamados que moram em Meaípe, Santa Mônica e Rio Claro recebem a primeira dose  entre esta quinta (18) e sexta-feira (19). Também na sexta serão imunizados os profissionais de saúde da rede municipal que estão afastados do serviço.
Os membros desse grupo devem procurar o Centro Municipal de Saúde (CMS), de 8h às 11h, para tomar a vacina. É preciso levar o CPF, o Cartão do SUS e o comprovante de serviço na Secretaria Municipal de Saúde, como por exemplo, o contracheque.

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