Guarapari inicia aplicação da 2ª dose da vacina contra Covid na sexta (19)

A segunda dose da Coronavac deve ser aplicada com um intervalo de quatro semanas da primeira dose Crédito: Carlos Alberto Silva

Os profissionais da Saúde que atuam em Guarapari vão receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira (19). A imunização desse grupo prioritário seguirá até segunda-feira (22) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Além disso da aplicação de reforço, a administração municipal informou que vai continuar a imunização nos idosos com mais de 90 anos que estão acamados e vacinar os profissionais da saúde que estão afastados do trabalho.

De acordo com o calendário, está definido que entre os dias 19 e 22 será feira a aplicação da segunda dose nos profissionais de saúde. Na segunda-feira (22), os idosos residentes em instituições de longa permanência terão a segunda dose.

Na quarta (24) e na quinta-feira (25) serão atendidos os profissionais de saúde dos hospitais da cidade. Ainda na quinta-feira, serão atendidos os profissionais e as pessoas que estão nas residências inclusivas.

O município afirma que todos que tomaram a primeira dose já possuem a segunda dose garantida. A Secretaria de Saúde reforça que a segunda dose da Coronavac deve ser aplicada em um intervalo de quatro semanas e as vacinas da Oxford com um intervalo de 12 semanas.

IDOSOS ACAMADOS

Os idosos acamados que moram em Meaípe, Santa Mônica e Rio Claro recebem a primeira dose entre esta quinta (18) e sexta-feira (19). Também na sexta serão imunizados os profissionais de saúde da rede municipal que estão afastados do serviço.