Guarapari inicia aplicação da 2ª dose da vacina contra Covid na sexta (19)

Além disso da aplicação de reforço, a administração municipal informou que vai continuar a imunização nos idosos com mais de 90 anos que estão acamados e vacinar os profissionais da saúde que estão afastados do trabalho.
De acordo com o calendário, está definido que entre os dias 19 e 22 será feira a aplicação da segunda dose nos profissionais de saúde. Na segunda-feira (22), os idosos residentes em instituições de longa permanência terão a segunda dose.
Na quarta (24) e na quinta-feira (25) serão atendidos os profissionais de saúde dos hospitais da cidade. Ainda na quinta-feira, serão atendidos os profissionais e as pessoas que estão nas residências inclusivas.
IDOSOS ACAMADOS
Os idosos acamados que moram em Meaípe, Santa Mônica e Rio Claro recebem a primeira dose entre esta quinta (18) e sexta-feira (19). Também na sexta serão imunizados os profissionais de saúde da rede municipal que estão afastados do serviço.
Os membros desse grupo devem procurar o Centro Municipal de Saúde (CMS), de 8h às 11h, para tomar a vacina. É preciso levar o CPF, o Cartão do SUS e o comprovante de serviço na Secretaria Municipal de Saúde, como por exemplo, o contracheque.