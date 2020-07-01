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Novo decreto

Guarapari estende horários de supermercados aos sábados

Supermercados vão poder funcionar até às 22h aos sábados. Atividades escolares continuam suspensas até dia 31 de julho; veja o que está valendo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 19:22

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 19:22

Mulher usa máscara em supermercado
Mulher usa máscara em supermercado Crédito: Anna Shvets/ Pexels
Os supermercados de Guarapari vão poder funcionar até as 22h, aos sábados, segundo o novo decreto (Nº 330/2020) publicado nesta quarta-feira (1), pela Prefeitura de Guarapari. A atualização acontece em um intervalo de 15 dias após o último decreto
Até dia 15 de julho, os estabelecimentos comerciais, galerias e centros comerciais, continuam funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Já os supermercados poderão funcionar de segunda a sexta-feira, até as 19h e, aos sábados, até às 22h.
As feiras livres continuam funcionando normalmente às quartas e quintas-feiras. A novidade é que nos sábados 4 e 11 de julho, poderão funcionar de 5h às 10h, no centro da cidade. Não haverá funcionamento nos domingos 5 e 12 de julho, na Prainha em Muquiçaba. Nas feiras, continua permitida somente a participação de produtores rurais do município.

AULAS NA REDE PÚBLICA

A suspensão das atividades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino foram prorrogadas pela Prefeitura de Guarapari até o dia 31 de julho. Desde o início da segunda quinzena de março, não são realizadas aulas presenciais. Houve antecipação das férias escolares, mas o período não foi suficiente e as atividades presenciais seguem suspensas.

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FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO

Restaurantes podem funcionar, sem comercialização de bebida alcoólica, de segunda à sexta-feira, com atendimento presencial de 10h às 16h. Nos finais de semana, atendimento presencial é permitido de 11h às 15h. Ainda sobre bebidas alcoólicas, é proibido o consumo presencial em lojas de conveniência. O funcionamento de bares está suspenso no município.
A proibição de comércio atinge ambulantes em todos os pontos de comercialização do município. Quem descumprir a medida pode ter a a licença cassada.
Mercearias, açougues, casa de frios, hortifrúti e lojas de cuidados animais e insumos agrícolas podem funcionar de segunda a sexta-feira até às 18h, e sábados até às 14h.
Serviços na modalidade delivery não tem limitação de horário, assim como, farmácias, distribuidoras de gás de cozinha e de água, padarias e postos de combustíveis.

MOVIMENTAÇÃO NAS RUAS

Desde o dia 15 de junho, a prefeitura proibiu que pessoas do grupo de risco, entre eles idosos acima dos 60 anos, circulem pelas ruas e frequentem estabelecimentos comerciais. A administração municipal ainda decretou uma medida de bloqueio total. Entre 19h e 5h, é proibida a circulação de pessoas nas vias públicas. Há uma exceção apenas para profissionais que desempenham atividades essenciais. A medida continua valendo até dia 15 de julho.
A prefeitura permite a prática de caminhada ou corrida na orla das praias, desde que realizada de maneira individualizada e com máscara de proteção, no horário compreendido entre 5h e 10h, da manhã.
O funcionamento de academias de esporte somente é permitido de segunda a sexta-feira, até as 19h.

ATIVIDADES RELIGIOSAS

Para as instituições religiosas que realizam cultos, missas e/ou encontros em transmissão online, está permitida a circulação de colaboradores, desde que munidos de declaração autorizativa para este fim, devendo ser respeitado o número mínimo possível de participantes.

TURISMO E LAZER

A Prefeitura de Guarapari prorrogou por mais 30 dias a entrada e a circulação de ônibus de turismo/excursão, microônibus, vans e similares inclusive para as modalidades day use e city tour. Equipamentos turísticos privados destinados ao transporte coletivo de pessoas, como escunas e trenzinhos também continuam proibidos de funcionar por igual período. Os triciclos também permanecem proibidos de circularem nos calçadões.
O Parque Natural Municipal Morro da Pescaria continua fechado para visitação e a abertura de quiosques, aluguel de mesas, cadeiras, ombrelones e equipamentos náuticos, também continuam proibidos, assim como, a venda de quaisquer produtos por ambulantes, em todos os pontos de comercialização do Município, sob pena de cassação da licença.
Estão proibidas as cavalgadas, caminhadas, ciclismo, corridas de rua e similares, quando praticados coletivamente, assim como, shows, apresentações artísticas e bailes, não são permitidos desde o início da pandemia e permanecem assim por mais 30 dias.
Permanece proibida a circulação e permanência de pessoas nas praias, riachos, cachoeiras e similares, localizados no Município de Guarapari.
Continuam suspensas as atividades de locação temporária de casas e apartamentos para atendimento turístico.

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