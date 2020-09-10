Grupo de dança de Cachoeiro se apresenta em festival on-line

Grupo Emoções está presente em mostra de dança virtual Crédito: Reprodução

A pandemia do novo coronavírus impediu os ensaios e as apresentações públicas dos grupos de dança em grande parte deste ano. Mas, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, professoras de dança decidiram promover um festival de apresentações de forma virtual. Um dos grupos presentes na mostra é o Emoções, formado na maioria por idosas.

As dançarinas do grupo Emoções tinham na agenda várias apresentações ao longo de 2020, uma delas, aconteceria em Portugal. As passagens já estavam até compradas, segundo Márcia D'Oliveira, professora da turma.

Com o mesmo figurino, as dançarinas foram gravadas apresentando a coreografia separadamente. Depois as apresentações foram unidas em edição, colocando as bailarinas em grupos de seis. Para a gravação, ensaiei com elas em casa, de máscara e respeitando o distanciamento social. Somente no momento da gravação, elas retiraram a máscara, conta Márcia D'Oliveira.

O grupo Emoções, nome que faz uma homenagem ao cantor cachoeirense Roberto Carlos, existe há 12 anos e é formado por 20 alunas. Ao todo, três performances das dançarinas foram montadas para o evento. As apresentações estão no Instagram @conectadospeladanca.fecade.