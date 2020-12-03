Greve do lixo: ministro do TST suspende mandado de condução de sindicalistas

Greve gerou acúmulo de lixo Crédito: Vitor Jubini

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Luiz José Dezena da Silva concedeu, nesta quinta-feira (3), uma liminar ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), suspendendo a expedição de um mandado de condução pela polícia dos dirigentes sindicalistas até a delegacia por descumprimento da decisão de manter 70% das atividades de coleta de lixo durante a paralisação dos motoristas.

Com isso, a polícia teria que conduzir os membros da entidade para a delegacia onde seria"lavrado" o termo circunstanciado. Além das partes envolvidas, a desembargadora encaminhou a decisão também à Procuradoria-Geral do Estado, ao chefe da Polícia Civil , José Darcy Arruda, e ao secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho. O Sindirodoviários recorreu da decisão ao TST e o ministro Luiz José Dezena da Silva concedeu um salvo-conduto aos sindicalistas, suspendendo a decisão da desembargadora.

Para o ministro, a ordem de expedição da condução coercitiva parece "arranhar o devido processo legal". Segundo ele, a decisão da desembargadora é "genérica" e alcança "todo e qualquer dirigente sindical que conste no estatuto da entidade, sem que evidenciada participação individual no que toca à prática da suposta desobediência à ordem legal".

PARALISAÇÃO SUSPENSA

Durante nove dias consecutivos de paralisação dos motoristas dos caminhões coletores, a população reclamou muito dos pontos de acúmulo de lixo. A greve refletiu uma insatisfação da categoria, que não aceita as propostas de reajuste salarial e outros pontos apresentados aos trabalhadores pelo sindicato patronal.