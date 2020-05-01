Grande Vitória pode ter mais de 500 internados com Covid-19 até quarta

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, é referência para atendimentos de Covid-19 Crédito: Vitor Jubini

O diretor-presidente do Instituto Jones, Pablo Lira, ressalta que as projeções indicam que as medidas restritivas e o cumprimento do isolamento social tem surtido efeito no Espírito Santo . A estimativa do governo é que o pico da doença seja registrado na primeira quinzena de maio.

O nosso isolamento social estava em 65% no dia 23 de abril. Quando teve o decreto, em março, chegou a quase 70%. Nesta semana a média era de 50%. É importante a sensibilização das pessoas e também do setor comercial no entendimento de que esse é um período que temos de ter um rigor para evitar que a curva se estenda e comprometa nosso sistema de saúde, disse.

Os parâmetros utilizados no modelo de cálculo foram definidos da seguinte forma:

Número de dias da recuperação dos hospitalizados geral (7 dias);

Proporção de casos críticos (19,534% - Brasil);

Taxa de fatalidade da doença (2,81% - ES);

Probabilidade de hospitalização por faixa etária (dados do estado de São Paulo);

Tempo média desde o início da doença até a hospitalização (entre 2,7 e 4 dias);

Tempo médio desde o início da doença até ao óbito (entre 12,8 e 17,5 dias).



As variáveis consideradas foram:





As variáveis consideradas foram: Matriz de interação social (a mesma utilizada em países europeus, pois ainda não há estudos desse porte no Brasil)

Por faixa etária;

Proporção de assintomáticos no dia zero da simulação;

Proporção de recuperados no dia zero da simulação;

Proporção de expostos no dia zero da simulação.

SIMULAÇÕES

Do conjunto de variáveis apresentadas, no dia 21 de abril foram simulados 2.880 cenários. O objetivo era observar aquele que mais se assemelhava aos dados de hospitalizados da Grande Vitória entre os dias 31 de março a 13 de abril. Esse intervalo de datas foi escolhido, porque datas muito próximas do dia atual desconsideram os pacientes que não tiveram resultados dos exames.

O gráfico em azul representa o cenário mais adequado e sua previsão até o dia 15 de maio é que o número máximo de hospitalizados seja 390. O estudo destaca que a interação social altera fortemente as proporções da pandemia e medidas adotadas pelo governo refletem diretamente nessas interações.

Além disso, só é possível perceber mudanças no comportamento da pandemia após, em média, 14 dias de mudanças na interação social. Para tentar prever mudanças de comportamentos ocorridas semanas antes da simulação, os pesquisadores geraram duas curvas com aumento na interação social de 5% e 10%.

Com 5% de aumento de interação entre as pessoas, houve um aumento de aproximadamente 22% no número de hospitalizados no dia crítico na Grande Vitória. Já um aumento de 10% na interação social leva um aumento de aproximadamente 48% no número de hospitalizados.

Em relação ao número de mortes, os dados analisam os mesmos cenários dos casos hospitalizados. O aumento de 5% de interação social provoca um aumento de 14,5% no número de mortes, enquanto um acréscimo de 10% na interação social provoca um aumento de 30,6% nos óbitos na Grande Vitória.

Projeção aponta aumento do número de mortes Crédito: Ufes, Instituto Jones dos Santos Neves e Secretaria de Estado da Saúde

INDICATIVOS

Um dos responsáveis pelo estudo, o professor da Ufes, doutor em Matemática, Etereldes Gonçalves Júnior, destaca que as modelagens matemáticas utilizam parâmetros que podem se modificar no tempo e de acordo com mudanças nas estratégias adotadas tanto na definição de casos, como mudanças não previstas nas interações pessoais e no isolamento social.