Tecnologia na segurança

Governo do ES anuncia compra de 4,8 mil câmeras corporais para as polícias

O governador Renato Casagrande diz que um edital será publicado nesta quarta-feira (24) para aquisição de novos equipamentos

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 20:02

Após um período de testes, o governo do Espírito Santo vai adquirir 4,8 mil novas câmeras corporais para uso das polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou que um edital para aquisição dos equipamentos será publicado nesta quarta-feira (24).

Casagrande ressaltou que câmeras foram usadas por militares da 12ª Companhia, que atuam na região de Camburi, em Vitória, e por policiais de trânsito na fase de testes e, agora, os equipamentos que vão ser adquiridos pelo edital poderão ser distribuídos para mais integrantes da corporação, bem como para as demais forças de segurança do Estado.

Para o governador, as câmeras corporais têm pelo menos três objetivos:

proteger a ação policial para que todos tenham confiança naquilo que está fazendo;

proteger a sociedade, dando transparência ao trabalho que a polícia desenvolve;

produção de provas.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Leonardo Damasceno, lembrou que o projeto-piloto foi iniciado há um ano e, com a nova tecnologia, será possível fazer reconhecimento facial e os operadores do Ciodes, bem como os comandantes das companhias e batalhões poderão ver em tempo real a atuação dos policiais nas ruas.

Durante a transmissão, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) acrescentou que a iniciativa é mais um passo na utilização de tecnologia para ampliar a capacidade do Estado de prover segurança pública efetiva e eficiente. "A tecnologia já está ajudando com as 40 torres instaladas pela Grande Vitória, com terminais monitorados, 500 câmeras nos ônibus. Com o reconhecimento facial, inclusive, já conseguimos retirar das ruas mais de 400 pessoas procuradas pela polícia porque eram foragidas. Toda a tecnologia amplia a capacidade de o Estado estar presente", sustenta.

No Estado, agentes da Polícia Penal começaram em agosto o uso efetivo de câmeras corporais em unidades prisionais. Ao todo, são 400 equipamentos que, acoplados às fardas, devem funcionar em ações de contenção e intervenção; em escoltas e movimentações internas e externas de custodiados e no atendimento a ocorrências e eventos críticos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta