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Plano de reestruturação

Governador assina ordem de serviço para reforma geral do HPM

A obra  que vai custar cerca de R$ 1,5 milhão  tem o objetivo de reestruturar grande parte das instalações elétricas do Hospital da Polícia Militar, localizado em Bento Ferreira, Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 13:17

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 13:17

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou a Ordem de Serviço para início da reforma geral do Hospital da Polícia Militar
O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou a Ordem de Serviço para início da reforma geral do Hospital da Polícia Militar Crédito: Hélio Filho/Secom
Na manhã desta quinta-feira (24), o governador do Estado, Renato Casagrande, assinou  a ordem de serviço para início da reforma geral do Hospital da Polícia Militar (HPM), localizado no bairro Bento Ferreira, em Vitória. O investimento realizado será de R$ 1.557.998,14 e, segundo o governo, faz parte do plano de reestruturação da Segurança Pública, no escopo do programa Estado Presente em Defesa da Vida.
A obra servirá para reestruturar grande parte das instalações elétricas da unidade, que já vinham sendo alvo de investimentos desde o início do ano passado, de acordo com o governo do Estado. As intervenções também serão realizadas nas estruturas físicas do hospital: Policlínica; Centro Farmacêutico e Bioquímico; Centro Odontológico; Centro Administrativo; Centro de Perícias e Promoção da Saúde; Centro de Enfermagem; Centro de Promoção Social; e Centro Logístico Financeiro.
O governador destacou a importância de investimentos em infraestrutura no Estado. "Tudo o que a gente dá continuidade gera resultado. Acabamos de concluir o Serviço de Verificação de Óbitos, o SVO, uma obra que ficou de ótima qualidade. Infelizmente não houve continuidade de investimento em infraestrutura. Assim que assumimos o governo, colocamos em prática o projeto de melhoria na infraestrutura. No ano passado, investimos 15% a mais do que comparado com 2018. Na segurança pública começamos tudo de novo, pois não houve continuidade, pontuou.
Além disso, Casagrande chamou a atenção para as forças de segurança. Retomamos as obras, o Programa Estado Presente e as promoções. Tudo para que possamos valorizar nossas forças de segurança, trazendo mais qualidade no trabalho dos policiais e ampliando o enfrentamento à criminalidade. Gostaria de deixar o meu agradecimento aos comandantes e a toda força de segurança pelos bons resultados que temos apresentado, lembrou o governador.

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O coronel Carlos Alberto Bariani Ribeiro, diretor de Saúde da Polícia Militar e gestor do HPM, agradeceu ao governador Renato Casagrande pela proatividade em relação às melhorias da estrutura do hospital.
"Há poucos meses, no início da pandemia, o governador nos visitou, vistoriou várias partes da unidade e, na época, ele por iniciativa própria, disse que o Governo iria fazer a reforma do HPM. Ele entendeu a necessidade. Nós ficamos muito felizes, pois fizemos planejamento para contemplar toda a estrutura elétrica da unidade. Com isso poderemos atualizar todos os consultórios e dar mais celeridade aos nossos atendimentos, fora a melhoria das estruturas físicas. Esse é um grande passo para o HPM", afirmou o coronel Bariani.
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Alexandre Cerqueira, destacou a importância de se ter uma estrutura dedicada e que dá uma retaguarda aos militares do Estado, na questão da saúde.
"O Hospital da Polícia Militar é uma importante retaguarda para os militares que estão nas ruas. Tenho certeza que esse é apenas mais um passo desse Governo no oferecimento de estruturas dignas aos nossos policiais e bombeiros do Espírito Santo", disse coronel Cerqueira.

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O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, enfatizou o nível de investimento do governo.
"Durante 28 anos esse hospital nunca passou por um grau de intervenção como está passando pelo Governo Renato Casagrande. Já são mais de R$ 3,5 milhões em investimentos e estamos fazendo reformas constantes. Sem dúvida esse é o maior aporte ao HPM. Gerir a unidade é um grande desafio e tudo isso só foi possível pela competência da equipe que aqui atua. Teve gente que achou que não conseguiríamos, mas fizemos nossa parte com gestão, planejamento e projeto. Hoje estamos colhendo os resultados", apontou o coronel Caus.
O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, destacou o fato das obras e investimentos no HPM irem além do valor financeiro, dando ainda mais dignidade aos policiais e bombeiros militares do Estado.
"O valor dessa obra é intangível. Ele alcança o valor da necessidade e alívio aos nossos policiais e familiares desses militares. Com a sensibilidade do governador estamos conseguindo resolver. O programa Estado Presente contempla dar satisfação e melhor condição de trabalho aos nossos servidores e à família militar. Temos vários projetos dentro de um planejamento para que alcancemos um bom resultado e estamos no caminho certo, buscando os melhores resultados", acrescentou Ramalho.
Com informações do portal do Governo do ES

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