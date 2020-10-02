Garoto de 9 anos vai doar cabelo para ajudar quem luta contra o câncer no ES

Luiz felipe cultiva o cabelão desde os seis anos e agora decidiu doá-lo em prol da campanha do Outubro Rosa Crédito: Arquivo pessoal

O estereótipo do roqueiro com os cabelos longos e lisos desde muito cedo atraía a atenção do estudante Luiz Felipe de Azevedo Guimarães, de nove anos. Tanto é que aos seis anos ele decidiu não cortar mais os cabelos e passou a fazer aulas de bateria para se sentir mais próximo de seus ídolos do rock.

Entretanto, as madeixas compridas estão com os dias contados e vão entrar na tesoura. Após três anos mantendo a cabeleira, o pequeno baterista  fã das bandas Queen, Guns N' Roses e Beatles  decidiu cortá-la em prol do Outubro Rosa  campanha mundial realizada anualmente neste mês e direcionada em alertar a sociedade em geral sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, o que mais acomete as mulheres.

"Eu decidi doar porque acho que pode ser uma coisa legal e vai ajudar outras pessoas. Depois o cabelo cresce de novo", explicou o pequeno.

A mãe do garoto, a professora e servidora pública Monique Santos de Azevedo Guimarães, de 33 anos, explicou que a iniciativa partiu do próprio Luiz Felipe e contou com o apoio da família, que mora no bairro Cocal, em Vila Velha , na Grande Vitória

"Ele acabou vendo reportagens do tipo de pessoas doando os próprios cabelos para outras que enfrentam a doença, então ele decidiu doar o cabelo dele também. Fomos conversando sobre o tema, o apoiamos e em breve faremos a doação", detalhou a mãe.

DESTINO

Os fios de cabelo de Luiz Felipe já tem destino certo. Ele os entregará para a Associação de Apoio no Combate ao Câncer de Vila Velha (AACC), que assiste pessoas em tratamento contra a enfermidade.

"Constantemente ajudamos a instituição doando valores, leite em pó e agora doaremos o cabelo do meu filho. É um pequeno gesto, mas que pode ajudar. O importante é que com essa ação o Luiz Felipe pode influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo ou apoiar à causa de alguma outra forma", salientou Monique.

COM OU SEM CABELO

Para apoiar o filho na ação, o inspetor industrial Felipe Mattos Guimarães, de 39 anos, também decidiu ajudar de alguma forma. Se a capilaridade não colabora, já que é careca, o chefe da família optou por doar sangue.

Fã de rock, Luiz Felipe toca bateria e deixou o cabelo crescer para ficar parecido com os ídolos na música Crédito: Arquivo pessoal

"Meu marido não tem como doar os cabelos porque não tem (risos), mas vai doar sangue. Ajudamos como podemos, isso é o que mais importa", disse Monique, que além de Luiz Felipe também é mãe de Maria Eduarda, de 13 anos.