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Santa Maria de Jetibá

Fungo encontrado na China é registrado em batata-doce no ES

Este foi o primeiro registro mundial do fungo na parte foliar do tubérculo, anteriormente encontrado na China, na fase de pós-colheita da batata-doce
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 19:05

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 19:05

Fungo é encontrado na folha da batata-doce
Fungo é encontrado na folha da batata-doce Crédito: Reprodução | Incaper
Pesquisadores do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) registraram a ocorrência inédita do fungo Boeremia exigua em folhas de batata-doce, encontrado no município de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado. Este foi o primeiro registro mundial do fungo na parte foliar do tubérculo, anteriormente encontrado na China, na fase de pós-colheita da batata-doce.
Segundo os pesquisadores do Incaper Hélcio Costa e Inorbert Melo, foram observadas manchas nas folhas atípicas para a cultura. Diferente do que se imaginava, no campo já existe uma interação entre o fungo e as folhas da batata-doce, o que resulta em manchas foliares e, por se tratar de algo inédito, muito ainda deverá ser pesquisado quanto aos riscos desse fitopatógeno à cultura, relatou Hélcio Costa.

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Para a confirmação da espécie fúngica de Boeremia exigua utilizou-se uma combinação de dados moleculares e morfológicos. Esse trabalho, publicado na edição de maio de 2020, da revista científica "Australasian Plant Disease Notes", contou com a colaboração dos pesquisadores Robert Barreto, da Universidade Federal de Viçosa (MG), e Adans Colman, da Universidad Nacional de Asunción (Paraguai).

AGRESSIVIDADE DO FUNGO

De acordo com o pesquisador do Incaper e engenheiro agrônomo, doutor em Fitopatologia, Inorbert de Melo Lima, o caráter inédito da pesquisa foi a constatação da forma precoce com que foi encontrado o fungo associado na cultura da batata-doce, sexta cultura alimentar mais importante do mundo.
"Como noticiamos pelo Incaper, quanto à agressividade do fungo ainda não sabemos muita coisa. Estamos em processo de estudo"
Inorbert de Melo Lima - Pesquisador e doutor em Fitopatologia
O pesquisador reiterou que este fungo foi relatado há cerca de dois anos na China. "Foi encontrado na batata-doce, no pós-colheita. Os pesquisadores do Incaper e mais um do Paraguai e um de Viçosa, percebemos que o fungo aqui no Estado foi pela primeira vez detectado causando manchas nas folhas da batata-doce ainda no campo. Então o que foi publicado pelos pesquisadores chineses pós-colheita, possivelmente já vem do campo. Antes ninguém tinha detectado esse fungo nesse estágio da lavoura", destacou.

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