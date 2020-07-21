Fungo encontrado na China é registrado em batata-doce no ES

Fungo é encontrado na folha da batata-doce Crédito: Reprodução | Incaper

Segundo os pesquisadores do Incaper Hélcio Costa e Inorbert Melo, foram observadas manchas nas folhas atípicas para a cultura. Diferente do que se imaginava, no campo já existe uma interação entre o fungo e as folhas da batata-doce, o que resulta em manchas foliares e, por se tratar de algo inédito, muito ainda deverá ser pesquisado quanto aos riscos desse fitopatógeno à cultura, relatou Hélcio Costa.

Para a confirmação da espécie fúngica de Boeremia exigua utilizou-se uma combinação de dados moleculares e morfológicos. Esse trabalho, publicado na edição de maio de 2020, da revista científica "Australasian Plant Disease Notes", contou com a colaboração dos pesquisadores Robert Barreto, da Universidade Federal de Viçosa (MG), e Adans Colman, da Universidad Nacional de Asunción (Paraguai).

AGRESSIVIDADE DO FUNGO

De acordo com o pesquisador do Incaper e engenheiro agrônomo, doutor em Fitopatologia, Inorbert de Melo Lima, o caráter inédito da pesquisa foi a constatação da forma precoce com que foi encontrado o fungo associado na cultura da batata-doce, sexta cultura alimentar mais importante do mundo.

"Como noticiamos pelo Incaper, quanto à agressividade do fungo ainda não sabemos muita coisa. Estamos em processo de estudo" Inorbert de Melo Lima - Pesquisador e doutor em Fitopatologia