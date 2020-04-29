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Pandemia

Fundão registra primeira morte por coronavírus, diz prefeitura

De acordo com a prefeitura, a vítima é uma mulher moradora da sede do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 15:31

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 15:31

Arte covid-19 para capa do site
Arte covid-19 para capa do site Crédito: Divulgação
A cidade de Fundão, na Região Metropolitana de Vitória, registrou a primeira morte em decorrência do novo coronavírus. A informação foi divulgada pela prefeitura na tarde desta quarta-feira (29). De acordo com o Executivo, a vítima é mulher, moradora da sede do município. 
De acordo com o secretário de Saúde de Fundão, Fernando Gustavo Da Vitória, a vítima tinha 60 anos de idade, era hipertensa e diabética. Ela estava internada na UTI do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. A unidade é referência para tratamento de pacientes com a Covid-19 no Estado.

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O secretário informou ainda que a mulher, moradora do bairro São José, começou a apresentar os sintomas da doença no último dia 24.
Ela procurou atendimento apresentando tosse e muita falta de ar. Imediatamente ela foi encaminhada de ambulância para o Jayme onde estava internada, relatou.
Segundo o secretário a paciente será sepultada no município vizinho de Santa Teresa, os familiares foram orientados quanto aos protocolos de sepultamento. Ele afirmou ainda que a prefeitura não conseguiu identificar a origem da transmissão da doença.

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Em nota, o prefeito Pretinho afirmou que o município de Fundão está em luto. A Prefeitura de Fundão dedica toda a solidariedade aos familiares e amigos. Que Deus possa confortar e nos fortalecer nessa luta, escreveu.

FUNDÃO É CLASSIFICADO COMO ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO

No último sábado (25), o município de Fundão foi incluído no grupo de municípios com risco alto para contaminação pelo novo coronavírus, de acordo com o Mapa de Gestão de Risco do Governo do Espírito Santo.Desde então, a cidade adota novas medidas qualificadas no combate ao coronavírus . De acordo com o painel da Sesa, a cidade já registrou 21 casos confirmados da Covid-19.

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