Filipe Souza: análises, bastidores e informações exclusivas sobre esportes

Filipe Souza, colunista de Esportes em A Gazeta Crédito: Fernando Madeira

Filipe Souza é um amante dos esportes e desde 2016 está à frente da editoria de Esportes em A Gazeta. Como colunista, traz os bastidores e análises dos principais acontecimentos esportivos no Espírito Santo e no Brasil.

Gravar o VT dos colunistas de A Gazeta foi algo bem diferente do que ele já está acostumado - até então, o jornalista esportivo só se arriscava na frente das câmeras por meio de lives de esporte, em formato de bate-papo.

Apesar de Filipe ter considerado a experiência um desafio, essa é uma característica diária do trabalho dele. Afinal, tratar de um assunto pelo qual os capixabas são tão apaixonados requer muita sabedoria e responsabilidade.

"Todos gostam de ouvir coisas boas sobre seu time, mas nem todos estão preparados para os defeitos, falhas e erros. Caminhar nessa linha tênue exige bastante, mas é o lugar onde gosto de estar. O capixaba é naturalmente um apaixonado por esportes, e isso me motiva a fazer sempre o melhor para levar a informação" Filipe Souza - Jornalista

DESAFIOS

Por falar em responsabilidade, em 2021 o colunista esteve presente nas Olimpíadas de Tóquio , onde trouxe informações em primeira mão e em tempo real aos leitores de A Gazeta. Filipe conta que cobrir o evento, do outro lado do mundo, em meio a uma pandemia, foi uma missão difícil e marcou sua carreira como jornalista.

“O impacto que a nossa cobertura causou foi na representatividade. Estive em Tóquio para ser o olhar do capixaba na Olimpíada. Em cada entrada na TV, nas rádios ou no texto, passei o relato do que nem todos puderam acompanhar, o sentimento dos esportistas capixabas que estavam na disputa”, relata.

EXPECTATIVAS PARA A COPA DO MUNDO