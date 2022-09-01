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Mundo esportivo

Filipe Souza: análises, bastidores e informações exclusivas sobre esportes

O jornalista fala sobre a experiência de gravar o VT dos colunistas de A Gazeta e revela expectativas no mundo dos esportes
Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 

01 set 2022 às 15:45

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 15:45

Filipe Souza e Marcela Scaramella comandam o Gazeta na Rede
Filipe Souza, colunista de Esportes em A Gazeta Crédito: Fernando Madeira
Filipe Souza é um amante dos esportes e desde 2016 está à frente da editoria de Esportes em A Gazeta. Como colunista, traz os bastidores e análises dos principais acontecimentos esportivos no Espírito Santo e no Brasil.
Gravar o VT dos colunistas de A Gazeta foi algo bem diferente do que ele já está acostumado - até então, o jornalista esportivo só se arriscava na frente das câmeras por meio de lives de esporte, em formato de bate-papo.
Apesar de Filipe ter considerado a experiência um desafio, essa é uma característica diária do trabalho dele. Afinal, tratar de um assunto pelo qual os capixabas são tão apaixonados requer muita sabedoria e responsabilidade.
"Todos gostam de ouvir coisas boas sobre seu time, mas nem todos estão preparados para os defeitos, falhas e erros. Caminhar nessa linha tênue exige bastante, mas é o lugar onde gosto de estar. O capixaba é naturalmente um apaixonado por esportes, e isso me motiva a fazer sempre o melhor para levar a informação"
Filipe Souza - Jornalista

DESAFIOS

Por falar em responsabilidade, em 2021 o colunista esteve presente nas Olimpíadas de Tóquio, onde trouxe informações em primeira mão e em tempo real aos leitores de A Gazeta. Filipe conta que cobrir o evento, do outro lado do mundo, em meio a uma pandemia, foi uma missão difícil e marcou sua carreira como jornalista.
“O impacto que a nossa cobertura causou foi na representatividade. Estive em Tóquio para ser o olhar do capixaba na Olimpíada. Em cada entrada na TV, nas rádios ou no texto, passei o relato do que nem todos puderam acompanhar, o sentimento dos esportistas capixabas que estavam na disputa”, relata.
► Fotojornalismo: os muitos abraços dos atletas pelas lentes de A Gazeta

EXPECTATIVAS PARA A COPA DO MUNDO

Um dos eventos esportivos mais esperados em todo o mundo está se aproximando. Apesar de ter início em 20 novembro, a cobertura da Copa 2022 em A Gazeta já começou. “Vamos publicar os serviços, previsões, análises e tudo que as pessoas precisam saber da disputa e, claro, os registros do atacante capixaba Richarlison, que estará presente na competição nos representando”, destaca Filipe Souza.

COLUNA FILIPE SOUZA

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