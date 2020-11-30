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Confusão

Fila e confusão marcam a manhã de consultas em unidade de Cariacica

PM precisou ser acionada para resolver o conflito na Unidade de Saúde de Nova Brasília. Moradores dizem que estavam na fila desde a madrugada e que a situação é um descaso

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 14:47
PM é acionada por confusão em Unidade de Saúde de Cariacica
PM é acionada por confusão em Unidade de Saúde de Cariacica Crédito: Imagens enviadas para TV Gazeta
Uma confusão envolvendo populares e funcionários públicos foi registrada na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Nova Brasília, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (30). A Polícia Militar foi acionada e, ao chegarem no local, os PMs constataram que as pessoas estavam alteradas.  
Segundo a PM, a ocorrência aconteceu por conta da indignação de cidadãos que formavam longas filas para marcação de consultas e, quando descobriram que as fichas de atendimento haviam acabado, ficaram revoltados com a situação, questionaram e geraram tumulto na unidade básica de saúde. 
Quem buscava por uma marcação de consulta, entre eles  idosos e gestantes, reclamava do descaso, já  que a fila se formou ainda na madrugada. 

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O QUE DIZ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) afirmou, em nota, que as consultas podem ser agendadas em formato online, sem a necessidade da população enfrentar as longas filas. Mas que como é habito, as pessoas costumam comparecer à unidade sem necessidade. A secretaria pediu que os munícipes evitem esse tipo de comportamento, principalmente, devido à pandemia, já que muitos moradores foram à unidade de saúde sem máscara. 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) orienta que para evitar o contágio do novo coronavírus, a população precisa respeitar medidas de proteção sanitária, como uso de máscara, higienização das mãos e, sobretudo, o distanciamento social.
Segundo a Semus para agendar, o morador tem duas opções: comparecer à unidade dentro do horário de funcionamento, que é de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, ou telefonar. No dia da consulta, basta comparecer no local, no horário marcado.

CONFUSÃO POR DESRESPEITO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL E VANDALISMO

PM é acionada por confusão em Unidade de Saúde de Cariacica
PM é acionada por confusão em Unidade de Saúde de Cariacica Crédito: Imagens enviadas para TV Gazeta
 Em nota, a coordenação da UBS Nova Brasília informou a confusão iniciou-se por que duas moradoras se desentenderam esta manhã, enquanto aguardavam atendimento. O motivo seria a falta de respeito ao distanciamento social. E, para não gerar um tumulto maior, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio.
A coordenação relatou que por volta de 9h40min , todas as pessoas já haviam sido atendidas. A PM informou que com apoio da guarnição, a equipe da unidade controlou a situação e a ocorrência foi finalizada.
A Semus informou que a Unidade Básica de Saúde de Nova Brasília sofreu ação de vândalos na noite de domingo (29). O vidro de uma das janelas da unidade foi quebrado, na tentativa de furtar um computador. No entanto, a máquina não passou pelo espaço da janela e não foi roubada. A Polícia Militar foi acionada e um Boletim de Ocorrência foi registrado. 
Em nota, a secretaria disse que o reparo do vidro quebrado foi providenciado pela coordenação da unidade. O atendimento à comunidade não foi afetado e a unidade de Nova Brasília está funcionando normalmente nesta segunda-feira.
*Israel Zuqui é aluno do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Rodrigo Lira

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