'Ficamos esperando eles chegarem', diz cunhada de Cabo Porto seis meses após tragédia

Cabo Porto com a esposa e o filho. A família morreu em um acidente em fevereiro Crédito: Reprodução/Facebook

Valéria afirma que a família sempre foi muito unida e, por isso, ainda sofre muito ao pensar no que aconteceu. "O João, meu sobrinho, vivia na casa da minha mãe. Cabo Porto também frequentava sempre a casa dela, somos uma família muito unida e ainda não conseguimos entender como ou por que essa tragédia aconteceu", relata.

A família ainda não se recuperou, de acordo com Valéria. O susto de perder três integrantes de uma só vez faz com que a situação seja ainda mais difícil de se compreender. "Perguntamos pra Deus o que aconteceu, às vezes até com perguntas ignorantes, qual o motivo de uma fatalidade tão grande. Dói muito e não conseguimos nos recuperar ainda", conta.

O ACIDENTE

Cabo Porto morre com família em acidente em Jaguaré

A família morreu em um acidente de carro, em Jaguaré, quando ia para Porto Seguro, na Bahia, aproveitar o carnaval. Cabo Porto, que tinha 44 anos, sua esposa Thathianni, de 24 e o filho João, de 4 anos, morreram na hora. O carro colidiu de frente com uma carreta de sucata ao tentar fazer uma ultrapassagem.

O vereador exercia um mandato em cargo público pela primeira vez. Eleito em 2016 com 3.080 votos, foi o quarto mais votado para ocupar uma cadeira na Câmara da Serra. Ele havia entrado na Polícia Militar em 1996 e teve, na corporação, pelo menos 400 menções honrosas e 50 prêmios pela atuação operacional, segundo informações da Câmara.

Como vereador, atuava principalmente na pauta da segurança pública e era um aliado do prefeito Audifax Barcelos (Rede). Ele havia dito para A Gazeta que pensava em reeleição, mas que também não descartava a possibilidade de concorrer à Prefeitura e já havia sido sondado por pelo menos três partidos.