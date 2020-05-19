Festa de Santa Rita, em Vitória, será em formato virtual

Frei João fazendo a celebração do sexto dia de novena dedicado a Santa Rita de Cássia na última segunda-feira (18) Crédito: Reprodução | Facebook

Com a pandemia por coronavírus mudando a rotina e reinventando os modos de celebrações religiosas, a Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto , em Vitória , também precisou encontrar uma saída para comemorar o dia da padroeira, que é nesta sexta-feira (22).

Assim como foi a Festa da Penha 2020 , a comemoração do dia de Santa Rita de Cássia  conhecida como a santa das causas impossíveis  será de forma virtual neste ano, assim como foram os dias de celebração  com missas e novenas transmitidas pelas redes sociais da igreja.

Em anos anteriores, geralmente a comemoração contava com novenas, celebrações, quermesse e, por fim, no último dia, que é o dia da padroeira, os fiéis podiam acompanhar uma procissão e romarias pelas ruas do bairro.

Mas neste ano, devido às circunstâncias, os organizadores, padres e freis precisaram encontrar uma saída. O formato da comemoração para homenagear a padroeira no dia 22 vai ser um pouco diferente, mas não quer dizer que será menos especial.

De acordo com o setor de comunicação da paróquia, a Paróquia Santa Rita de Cássia completou 85 anos de fundação no dia 04 de maio.

"Acreditamos que desde então se celebre a festa de sua padroeira. Desde 2016, a paróquia faz transmissão ao vivo pelo Facebook da novena e da festa no dia 22. A devoção à Santa Rita de Cássia é muito grande no mundo inteiro" Jeanne Cristina dos Santos - Coordenadora da Pascom

Jeanne Cristina, que é coordenadora da Pastoral da Comunicação (Pascom), explicou, ainda, que durante a novena  que acontece de 13 a 21 de maio  os fiéis lotavam a igreja em cada dia de celebração, e quem não podia estar presente todos os dias acompanhava pela rede social.

"Agora de forma exclusivamente virtual, a participação continua sendo expressiva. Nos comentários, pessoas de vários Estados do país marcam sua participação", detalhou.

COMO ACONTECE ESTE ANO?

Jeanne explica que as transmissões ao vivo estão sendo realizadas desde o dia 13 de maio, no horário de 18h30 durante a semana, e às 18h no sábado e no domingo, tudo pelo Facebook e Instagram. A participação é constante e o resumo do dia é publicado nas redes da paróquia . Em todas as celebrações, acontecem a Oração à Santa Rita e o relato de uma parte de sua vida.

"Fazer as celebrações de forma virtual é a forma que temos de nos aproximar das pessoas, de trazer a sensação de pertencimento a sua comunidade" Jeanne Cristina dos Santos - Coordenadora da Pascom

"Santa Rita teve a graça de viver a vocação à santidade desde a infância na obediência aos pais, no matrimônio, na maternidade e depois de perder o marido e os filhos, viveu o resto da vida como religiosa agostiniana recoleta. Aliás, a paróquia é entregue aos cuidados dos Agostinianos desde a sua fundação", detalhou.

Questionada sobre as dificuldades de encontrar um novo formato sem perder e intenção de alcançar os fiéis, Jeanne explica.

"Estamos usando os recursos disponíveis e tivemos que nos reinventar em muitas coisas. A Festa da Penha contou com uma estrutura muito maior, mas estamos conseguindo atingir aos nossos paroquianos e devotos de Santa Rita. Fazer as celebrações de forma virtual é a forma que temos de nos aproximar das pessoas, de trazer a sensação de pertencimento a sua comunidade", finalizou.

E A PROCISSÃO?

Jeanne explica que a Paróquia está fazendo apenas a parte litúrgica da festa, com a novena e missa. As festividades que envolviam ambientes externos, como procissões e quermesse, foram suspensas e tem data provisória para os dias 21 a 23 de agosto.

"Caso até lá a situação de pandemia tenha sido amenizada e as autoridades tenham liberado a circulação livre de pessoas, assim será feito", completou.

As redes sociais da paróquia são:

Instagram @paroquiasantaritadecassia;

Facebook /paroquiasantaritavix;



Youitube /paroquiasantaritavix.



A programação segue até o dia 22 de maio. Quem quiser acompanhar, é só ficar de olho nas datas e horários no cartaz abaixo.