Feira reúne tradição italiana em Marechal Floriana durante o final de semana

O final de semana está cheio de opções para quem quer se divertir na Grande Vitória, mas quem está interessada em curtir mais a região de montanhas conta com uma boa opção. A poucos quilômetros de Vitória acontece a 3ª Feira Gastronômica de Araguaya, em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. A festa celebra a culinária italiana com experiência gastronômica completa de sexta-feira (5) a domingo (7). A entrada é gratuita.
Os interessados devem ficar atentos aos horários. Nesta sexta-feira o espaço fica aberto até às 22, já no sábado o local abre de 13h às 21h. No dia de encerramento, a área funciona de 8h Às 19h.
Reconhecida como um dos maiores acervo cultural italiano do Estado, Araguaya oferecerá aos visitantes um cardápio variado com pratos típicos que remetem à tradição da imigração, como polenta frita com queijo e macarrão à bolonhesa, Porcelinha, um prato típico que leva feijão e porco, e massas artesanais, como o Talharim caseiro à bolonhesa, e o Talharim caseiro com gorgonzola e bacon.
A iniciativa, além de fortalecer a identidade cultural da região, busca impulsionar o turismo local e apoiar os micro e pequenos empreendedores. No local, os visitantes também vão poder aproveitar oficinas de preparo de cafés especiais, de polenta e pizza serão oferecidas de graça aos visitantes na famosa Casa do Nono, ponto turístico da cidade.
Para enriquecer a experiência, o evento terá uma programação cultural e musical durante os três dias, com shows, apresentações de grupos folclóricos e oficinas gastronômicas, que permitirão aos participantes aprender sobre o preparo de pratos tradicionais. Veja programação completa do evento:
