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Prejuízo

Fazendeiros de Viana denunciam matança criminosa de gado

Pelo menos dez animais foram mortos nos últimos três meses. Os criminosos invadem as fazendas, matam os animais, levam a carne e descartam a cabeça e as patas. Nem vacas prenhas são poupadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 14:53

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 14:53

Ao menos 10 animais já foram mortos em Viana. Os criminosos levam a carne e descartam a cabeça e os pés (mocotós)
Ao menos 10 animais já foram mortos em Viana. Os criminosos levam a carne e descartam a cabeça e os pés (mocotós) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Alguns criadores de gado de Viana estão perdendo animais por ação de criminosos. O gado tem sido abatido no pasto das propriedades e a carne é levada na ação rápida dos assaltantes. Eles deixam os restos, como cabeça e patas (mocotó) para trás, provocando ainda o aparecimento de urubus, além do prejuízo financeiro. No caso de uma vaca prenha, este pode ultrapassar os R$ 5 mil.

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Segundo os pecuaristas, nem mesmo as vacas prenhas são poupadas. Os furtos de animais tem ocorrido há pelo menos três meses na região conhecida por Bonito, no interior da cidade, e pelo menos dez animais já foram abatidos.
Trabalhando em uma fazenda da localidade há mais de 20 anos, o caseiro Rogério Santos disse que apenas na propriedade foram quatro animais, entre bois e vacas, levados pelos criminosos.
"O pior é que ninguém vê. A gente puxa nas câmeras, olha nas proximidades, mas é difícil saber quem está fazendo isso", contou o administrador, salientando que os animais são abatidos a tiros e depois as partes são retiradas e levadas.
"É lamentável ter de dar uma entrevista dessas. Não se mata uma vaca que está prenha. Eles chegam, matam e deixam o feto no pasto, sem dó nem piedade. Depois vão embora com a carne", complementou o caseiro em entrevista à TV Gazeta.

TENTATIVA DE PROTEÇÃO

Para evitar que mais animais sejam abatidos por criminosos, pecuaristas estão retirando o rebanho de pastos próximos à estrada para que os animais não sejam vistos. A ação dos assaltantes é tão planejada que eles escolhem noites de lua cheia, quando o pasto fica mais iluminado, assim não precisam de iluminação artificial para agir e não são percebidos.
O fazendeiro Jonir de Souza perdeu um animal e o sócio dele encontrou algumas pistas da ação dos bandidos.
"Encontramos a bainha de uma faca, uma nota fiscal das facas e sacola para embalar a carne. Meu sócio encontrou e fez uma queixa na delegacia. Espero agora que a polícia descubra", disse o pecuarista.
Os criminosos sacrificam vacas prenhas e deixam feto e útero dos animais para trás
Os criminosos sacrificam até vacas prenhas, deixando feto e útero dos animais para trás Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Caso os roubos persistam, os criadores de gado cogitam contratar uma ronda noturna para coibir a ação criminosa.
A Polícia Civil informou em nota que a Delegacia de Viana está investigando o caso e realizando diligências. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. A PC pede que os produtores rurais façam o boletim de ocorrência para ajudar na elucidação dos casos.
Com informações de Elton Ribeiro, da TV Gazeta

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