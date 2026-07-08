AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Impasse

Famílias estão há quase 4 meses acampadas em frente à Prefeitura de Vitória

Integrantes da ocupação reivindicam pagamento de aluguel social ou algum abrigo; administração municipal diz que eles não se encaixam nos critérios do programa habitacional

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:03

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 jul 2026 às 19:03
Há quase quatro meses, famílias estão acampadas na entrada da Prefeitura de Vitória, após serem notificadas pela Justiça a deixar a Escola Irmã Maria Jacinta Soares de Souza Lima, no Romão, onde moraram por cerca de sete meses.
Integrantes do grupo, denominado Ocupação Chico Prego, reivindicam que o município custeie o pagamento de aluguel social ou forneça algum tipo de abrigo. Já a administração municipal afirma que eles não se encaixam nos critérios do programa habitacional e que vem tentando oferecer uma solução alternativa para o problema.
Enquanto o impasse permanece, tramita na Justiça ação do Ministério Público para que a prefeitura conceda benefícios às famílias, para tirar crianças e adolescentes da situação de vulnerabilidade.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Acampamento de famílias em frente a prefeitura completa 100 dias; entenda o caso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Desemprego morador de rua Prefeitura de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viralizou: Atleta finge ser zelador e faz pegadinha em academias do ES
Suzano na Capital
Por que a Receita Federal está de olho no seu Pix? Veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados