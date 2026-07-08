Famílias estão há quase 4 meses acampadas em frente à Prefeitura de Vitória

Há quase quatro meses, famílias estão acampadas na entrada da Prefeitura de Vitória, após serem notificadas pela Justiça a deixar a Escola Irmã Maria Jacinta Soares de Souza Lima, no Romão, onde moraram por cerca de sete meses.

Integrantes do grupo, denominado Ocupação Chico Prego, reivindicam que o município custeie o pagamento de aluguel social ou forneça algum tipo de abrigo. Já a administração municipal afirma que eles não se encaixam nos critérios do programa habitacional e que vem tentando oferecer uma solução alternativa para o problema.

Enquanto o impasse permanece, tramita na Justiça ação do Ministério Público para que a prefeitura conceda benefícios às famílias, para tirar crianças e adolescentes da situação de vulnerabilidade.