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Rede de solidariedade

Família que perdeu tudo em incêndio recebe ajuda em Cariacica

Sensibilizadas com a história, pessoas doaram objetos e comida; Munique e os cinco filhos só ficaram com a roupa do corpo após fogo destruir a casa onde moravam na segunda-feira (3)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 16:07

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 16:07

Casa incendiada no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica
Casa incendiada no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Depois de perder tudo o que tinham em um incêndio na noite de segunda-feira (3), a cuidadora Munique Leite de Souza e os cinco filhos viram que não estão sozinhos e receberam doações de amigos, vizinhos e até de desconhecidos para começar a reconstruir a vida.
Moradora do bairro Alto Boa Vista, em Cariacica, a vizinha Nilceia Nascimento foi uma das pessoas que se sensibilizaram com a história da família e resolveu ajudar na manhã desta quarta-feira (5). Os meninos estavam precisando de roupa de frio, de manta, lençol... Eu peguei o que tinha e vim trazer, contou em entrevista à TV Gazeta.
"Eu nasci e fui criada aqui. É um sentimento horrível ver a minha casa no chão. Só ficamos com a roupa do corpo. Tenho muita gratidão pela minha comunidade e pelas outras pessoas que estão me ajudando. Só tenho a agradecer"
Munique Leite de Souza - Cuidadora de idosos e dona da casa
Graças às doações e ao amparo dos parentes, os seis puderam passar as primeiras noites depois do incêndio com algum conforto. Nós ficamos em algumas casas, porque não caberia todo mundo com a minha mãe, e dormimos em colchões que nos foram doados, disse Munique.
A solidariedade também já chegou na forma de roupas, cobertores e cestas básicas. Além de campanhas para arrecadar material de construção para levantar a nova residência da família e dinheiro para ajudar a comprar  novamente  eletrodomésticos, cama e outros objetos.

DESEMPREGADA E NA ESPERA DE UMA EXPLICAÇÃO

Atualmente sem emprego, a Munique é cuidadora de idosos e sempre sustentou toda a família. Entre os cinco filhos, apenas o Arthur é maior de idade. Os outros quatro ainda são crianças ou adolescentes. A Mikaelly tem sete anos; o Miguel, 10; o Marcos, 13; e o Alysson, 17 anos.
"Eu nem sei como vou recomeçar, mas eu sei que vai ter um começo. O que eu mais quero é refazer a minha casa e viver da forma que eu vivia com os meus filhos"
Munique Leite de Souza - Cuidadora de idosos e dona da casa
Durante a tarde dessa terça-feira (3), a Munique compareceu ao Corpo de Bombeiros e solicitou a perícia, a fim de esclarecer a causa do incêndio. Por enquanto, o que ela sabe é que o fogo teve início na sala. A minha menina estava vendo televisão e saiu correndo quando viu. Não tenho ideia de como começou, contou.

RELEMBRE O CASO

As chamas começaram por volta das 21h da segunda-feira (3). Majoritariamente construída em madeira, a casa acabou completamente destruída. O início do incêndio aconteceu no intervalo de tempo em que Munique tinha ido à farmácia. Apenas a filha mais nova dela estava em casa. Ninguém se feriu.

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