Família que perdeu tudo em incêndio recebe ajuda em Cariacica

Casa incendiada no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Depois de perder tudo o que tinham em um incêndio na noite de segunda-feira (3) , a cuidadora Munique Leite de Souza e os cinco filhos viram que não estão sozinhos e receberam doações de amigos, vizinhos e até de desconhecidos para começar a reconstruir a vida.

TV Gazeta. Moradora do bairro Alto Boa Vista, em Cariacica , a vizinha Nilceia Nascimento foi uma das pessoas que se sensibilizaram com a história da família e resolveu ajudar na manhã desta quarta-feira (5). Os meninos estavam precisando de roupa de frio, de manta, lençol... Eu peguei o que tinha e vim trazer, contou em entrevista à

"Eu nasci e fui criada aqui. É um sentimento horrível ver a minha casa no chão. Só ficamos com a roupa do corpo. Tenho muita gratidão pela minha comunidade e pelas outras pessoas que estão me ajudando. Só tenho a agradecer" Munique Leite de Souza - Cuidadora de idosos e dona da casa

Graças às doações e ao amparo dos parentes, os seis puderam passar as primeiras noites depois do incêndio com algum conforto. Nós ficamos em algumas casas, porque não caberia todo mundo com a minha mãe, e dormimos em colchões que nos foram doados, disse Munique.

A solidariedade também já chegou na forma de roupas, cobertores e cestas básicas. Além de campanhas para arrecadar material de construção para levantar a nova residência da família e dinheiro para ajudar a comprar  novamente  eletrodomésticos, cama e outros objetos.

DESEMPREGADA E NA ESPERA DE UMA EXPLICAÇÃO

Atualmente sem emprego, a Munique é cuidadora de idosos e sempre sustentou toda a família . Entre os cinco filhos, apenas o Arthur é maior de idade. Os outros quatro ainda são crianças ou adolescentes. A Mikaelly tem sete anos; o Miguel, 10; o Marcos, 13; e o Alysson, 17 anos.

"Eu nem sei como vou recomeçar, mas eu sei que vai ter um começo. O que eu mais quero é refazer a minha casa e viver da forma que eu vivia com os meus filhos" Munique Leite de Souza - Cuidadora de idosos e dona da casa

Durante a tarde dessa terça-feira (3), a Munique compareceu ao Corpo de Bombeiros e solicitou a perícia, a fim de esclarecer a causa do incêndio. Por enquanto, o que ela sabe é que o fogo teve início na sala. A minha menina estava vendo televisão e saiu correndo quando viu. Não tenho ideia de como começou, contou.

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