Família procura idoso desaparecido há uma semana em Cachoeiro

Ademir Aquilar Crevelari Crédito: Arquivo Pessoal

Um idoso de 66 anos está desaparecido há uma semana em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . A última vez que a família teve contato com ele foi na manhã de quinta-feira (10), por telefone. Desde então, eles buscam informações sobre o que aconteceu.

Os filhos dele, Fagna e Fabrino Crevelari, acham que o pai caiu no Rio Itapemirim, porque Ademir, que mora às margens do rio, no bairro Rubem Braga, sempre tem o costume de acompanhar o volume da água quando o rio enche, como aconteceu no último dia 10.

Ademir Aquilar Crevelari está desaparecido desde do dia 10 de dezembro Crédito: Arquivo Pessoal

Fagna disse ainda que o pai mora sozinho, é independente e, diariamente, eles se falavam pelo telefone. O filho , Fabrino, contou que conversou com ele no último dia 10 pela manhã, mas no período da tarde não conseguiu mais contato.

No dia seguinte (11), eles continuaram tentando contato pelo telefone e não conseguiram, por isso, os filhos resolveram ir até a casa dele. Chegando lá, encontraram a casa fechada e resolveram voltar mais tarde para verificar se ele havia chegado.

Como a casa ainda estava fechada, Fabrino e o cunhado, acessaram a residência pelo rio e constataram que todos os pertences estavam intactos e celular desligado. A porta da frente da casa estava fechada por dentro e o portão que dá acesso ao rio estava aberto.

Os filhos de Ademir estão em busca de notícias do pai Crédito: Arquivo Pessoal

Corpo de Bombeiros foi acionado. Buscas chegaram a ser feitas no local com uma equipe de mergulho para tentar localizar algum indício que Ademir tenha caído no rio, mas os bombeiros não conseguiram identificar nada de concreto.

Ainda de acordo com os bombeiros, não há previsão de novas buscas até que haja algum sinal de localização do morador no curso dágua. O caso segue em apuração na delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro.