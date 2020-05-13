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Família descobre que idoso internado na Serra estava em São Mateus

Segundo a filha do idoso, essa troca de unidade não foi comunicada previamente à família, que viveu momentos de angústia durante a recuperação do paciente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 17:49

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 17:49

Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo
Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Curado do novo coronavírus, Orlando Fernandes Alcântara, 75 anos, recebeu alta do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, na tarde desta terça-feira (12). A liberação do idoso foi motivo de alívio para os familiares. Poderia ser mais uma história superação, de um paciente que se recuperou da Covid-19. Mas antes de voltar para casa, Orlando teve sua trajetória marcada por uma surpresa para a família.
Morador de Cariacica, ele foi internado no Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas foi transferido para o hospital do Norte do Estado. Segundo a filha do idoso, essa troca de unidade não foi comunicada previamente à família, que viveu momentos de angústia durante a recuperação do paciente.
Não informaram a família antes, meu pai veio para São Mateus sem documentos, sendo que  é um idoso que não consegue falar. Só entraram em contato comigo depois que já estava aqui, lamentou a filha do idoso, a auxiliar de biblioteca, Angela Ferreira Alcântara Pimentel.
Orlando ao lado da família
Orlando ao lado da família Crédito: Arquivo pessoal
A filha explicou que foi por telefone que soube da transferência do pai, depois que ele já tinha sido internado em São Mateus. A situação revoltou a família. Angela afirmou que o idoso não consegue tomar decisões, já que ele não fala devido a um AVC que sofreu anos atrás.
Ainda segundo ela, a única explicação que a família recebeu sobre a transferência foi dada por pessoas do Hospital Roberto Silvares. A justificativa era a necessidade de desocupação de leitos na Grande Vitória.

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A filha de Orlando contou ainda que a trajetória de internações do pai começou no dia 9 de abril. Na ocasião ele foi internado na Santa Casa de Misericórdia de Vitória com problemas pulmonares. Depois ele foi transferido para o hospital Jayme Santos Neves com suspeita de Covid 19. A confirmação da doença veio sete dias depois. No local ele ficou cerca de 20 dias até ser transferido para São Mateus.
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A  auxiliar de biblioteca, Angela Ferreira Alcântara, precisou ir até São Mateus para buscar o pai  Crédito: Reprodução TV Gazeta Norte
Nesta terça-feira (12), a família ainda precisou se deslocar até São Mateus para buscar o idoso e voltar para casa.  Segundo a filha, Orlando retornou para  Cariacica em um ambulância cedida pela Sesa. Mas os familiares precisaram ir no carro parópio,  custeando as despesas da viagem. 
Agora a família  pretende mover uma ação contra o Estado. Infelizmente nós passamos por constrangimentos e ficamos sem apoio, foi muito triste. Isso não pode ser feito com ninguém, principalmente com uma pessoa nas condições do meu pai, lamentou.

O QUE DIZ A SESA? 

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) esclareceu que o paciente deu entrada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neve, no início de abril, teria recebido todos os cuidados necessários e foi confirmada sua contaminação para o novo coronavírus.
Segundo a Sesa, ao apresentar quadro clínico considerado estável e condições favoráveis para uma transferência, o paciente foi encaminhado para outro hospital para otimizar o giro de leitos na unidade de referência da Região Metropolitana, onde há a maior concentração de infectados no Estado.

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A Sesa afirmou que o hospital Jayme é referência para casos graves. Casos menos complexos, por rotina, são transferidos para outras unidades. Eventualmente pode ocorrer a transferência de pacientes entre unidades hospitalares sem comunicar aos familiares, para garantir o leito para pacientes com maior risco de óbito.

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