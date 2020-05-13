Família descobre que idoso internado na Serra estava em São Mateus

Curado do novo coronavírus, Orlando Fernandes Alcântara, 75 anos, recebeu alta do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, na tarde desta terça-feira (12). A liberação do idoso foi motivo de alívio para os familiares. Poderia ser mais uma história superação, de um paciente que se recuperou da Covid-19. Mas antes de voltar para casa, Orlando teve sua trajetória marcada por uma surpresa para a família.
Morador de Cariacica, ele foi internado no Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas foi transferido para o hospital do Norte do Estado. Segundo a filha do idoso, essa troca de unidade não foi comunicada previamente à família, que viveu momentos de angústia durante a recuperação do paciente.
Não informaram a família antes, meu pai veio para São Mateus sem documentos, sendo que é um idoso que não consegue falar. Só entraram em contato comigo depois que já estava aqui, lamentou a filha do idoso, a auxiliar de biblioteca, Angela Ferreira Alcântara Pimentel.
A filha explicou que foi por telefone que soube da transferência do pai, depois que ele já tinha sido internado em São Mateus. A situação revoltou a família. Angela afirmou que o idoso não consegue tomar decisões, já que ele não fala devido a um AVC que sofreu anos atrás.
Ainda segundo ela, a única explicação que a família recebeu sobre a transferência foi dada por pessoas do Hospital Roberto Silvares. A justificativa era a necessidade de desocupação de leitos na Grande Vitória.
A filha de Orlando contou ainda que a trajetória de internações do pai começou no dia 9 de abril. Na ocasião ele foi internado na Santa Casa de Misericórdia de Vitória com problemas pulmonares. Depois ele foi transferido para o hospital Jayme Santos Neves com suspeita de Covid 19. A confirmação da doença veio sete dias depois. No local ele ficou cerca de 20 dias até ser transferido para São Mateus.
Nesta terça-feira (12), a família ainda precisou se deslocar até São Mateus para buscar o idoso e voltar para casa. Segundo a filha, Orlando retornou para Cariacica em um ambulância cedida pela Sesa. Mas os familiares precisaram ir no carro parópio, custeando as despesas da viagem.
Agora a família pretende mover uma ação contra o Estado. Infelizmente nós passamos por constrangimentos e ficamos sem apoio, foi muito triste. Isso não pode ser feito com ninguém, principalmente com uma pessoa nas condições do meu pai, lamentou.
O QUE DIZ A SESA?
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) esclareceu que o paciente deu entrada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neve, no início de abril, teria recebido todos os cuidados necessários e foi confirmada sua contaminação para o novo coronavírus.
Segundo a Sesa, ao apresentar quadro clínico considerado estável e condições favoráveis para uma transferência, o paciente foi encaminhado para outro hospital para otimizar o giro de leitos na unidade de referência da Região Metropolitana, onde há a maior concentração de infectados no Estado.
A Sesa afirmou que o hospital Jayme é referência para casos graves. Casos menos complexos, por rotina, são transferidos para outras unidades. Eventualmente pode ocorrer a transferência de pacientes entre unidades hospitalares sem comunicar aos familiares, para garantir o leito para pacientes com maior risco de óbito.