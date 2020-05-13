Família descobre que idoso internado na Serra estava em São Mateus

Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Curado do novo coronavírus , Orlando Fernandes Alcântara, 75 anos, recebeu alta do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus , na tarde desta terça-feira (12). A liberação do idoso foi motivo de alívio para os familiares. Poderia ser mais uma história superação, de um paciente que se recuperou da Covid-19. Mas antes de voltar para casa, Orlando teve sua trajetória marcada por uma surpresa para a família.

Morador de Cariacica, ele foi internado no Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas foi transferido para o hospital do Norte do Estado. Segundo a filha do idoso, essa troca de unidade não foi comunicada previamente à família, que viveu momentos de angústia durante a recuperação do paciente.

Não informaram a família antes, meu pai veio para São Mateus sem documentos, sendo que é um idoso que não consegue falar. Só entraram em contato comigo depois que já estava aqui, lamentou a filha do idoso, a auxiliar de biblioteca, Angela Ferreira Alcântara Pimentel.

Orlando ao lado da família Crédito: Arquivo pessoal

A filha explicou que foi por telefone que soube da transferência do pai, depois que ele já tinha sido internado em São Mateus. A situação revoltou a família. Angela afirmou que o idoso não consegue tomar decisões, já que ele não fala devido a um AVC que sofreu anos atrás.

Ainda segundo ela, a única explicação que a família recebeu sobre a transferência foi dada por pessoas do Hospital Roberto Silvares. A justificativa era a necessidade de desocupação de leitos na Grande Vitória.

A filha de Orlando contou ainda que a trajetória de internações do pai começou no dia 9 de abril. Na ocasião ele foi internado na Santa Casa de Misericórdia de Vitória com problemas pulmonares. Depois ele foi transferido para o hospital Jayme Santos Neves com suspeita de Covid 19. A confirmação da doença veio sete dias depois. No local ele ficou cerca de 20 dias até ser transferido para São Mateus.

A auxiliar de biblioteca, Angela Ferreira Alcântara, precisou ir até São Mateus para buscar o pai Crédito: Reprodução TV Gazeta Norte

Nesta terça-feira (12), a família ainda precisou se deslocar até São Mateus para buscar o idoso e voltar para casa. Segundo a filha, Orlando retornou para Cariacica em um ambulância cedida pela Sesa. Mas os familiares precisaram ir no carro parópio, custeando as despesas da viagem.

Agora a família pretende mover uma ação contra o Estado. Infelizmente nós passamos por constrangimentos e ficamos sem apoio, foi muito triste. Isso não pode ser feito com ninguém, principalmente com uma pessoa nas condições do meu pai, lamentou.

O QUE DIZ A SESA?

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) esclareceu que o paciente deu entrada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neve, no início de abril, teria recebido todos os cuidados necessários e foi confirmada sua contaminação para o novo coronavírus.

Segundo a Sesa, ao apresentar quadro clínico considerado estável e condições favoráveis para uma transferência, o paciente foi encaminhado para outro hospital para otimizar o giro de leitos na unidade de referência da Região Metropolitana, onde há a maior concentração de infectados no Estado.