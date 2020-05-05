Família celebra vitória contra o coronavírus em Alfredo Chaves

Cinco pessoas de uma mesma família, em Alfredo Chaves, Região Serrana do Espírito Santo, foram contaminadas pelo novo coronavírus. Pai, mãe e três crianças hoje estão em casa e comemoram a vitória após a doença.
Após apresentar sintomas da Covid-19, Stefânia Vieira, de 23 anos foi a primeira a ser notificada na família para exame laboratorial. Depois, foram notificados seu esposo de 25 anos e seus três filhos de quatro e dois anos de idade e uma bebê de apenas três meses, que chegou a ficar internada em Cachoeiro de Itapemirim. Todos deram resultados positivos para a doença.
Nas redes sociais, Stefânia agradeceu pela cura. Gratidão à Deus por tudo e por todos vocês que estiveram todo tempo comigo e com minha família. Alfredo Chaves pra sempre em minha vida. Enfim, minha família venceu, escreveu.
Uma equipe de Estratégia de Saúde da Família iniciou monitoramento diário da família, por meio de telefone e com visitas domiciliares. Após a quarentena, a equipe médica avaliou cada membro da família e somente assim tiveram alta clínica para Covid-19.
Apesar da boa notícia, a prefeitura reforça o pedido para evitar ao máximo sair de casa e pelo cumprimento do isolamento social. Caso seja preciso sair, a orientação é usar máscara, medida obrigatória no município.
Alfredo Chaves, segundo dados do Governo do Estado divulgados na tarde desta terça-feira (05), tem 20 casos confirmados da doença e 12 pacientes curados.