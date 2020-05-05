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Covid-19

Família celebra vitória contra o coronavírus em Alfredo Chaves

Casal e três filhos foram contaminados pelo vírus. Em casa, após cura da doença, eles agradecem a Deus pela vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 18:13

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 18:13

Pai e mãe e três crianças hoje estão em casa e comemoram a vitória após a doença
Pai e mãe e três crianças hoje estão em casa e comemoram a vitória após a doença Crédito: Reprodução/Redes sociais
Cinco pessoas de uma mesma família, em Alfredo Chaves, Região Serrana do Espírito Santo, foram contaminadas pelo novo coronavírus. Pai, mãe e três crianças hoje estão em casa e comemoram a vitória após a doença.
Após apresentar sintomas da Covid-19, Stefânia Vieira, de 23 anos foi a primeira a ser notificada na família para exame laboratorial. Depois, foram notificados seu esposo de 25 anos e seus três filhos  de quatro e dois anos de idade e uma bebê de apenas três meses, que chegou a ficar internada em Cachoeiro de Itapemirim. Todos deram resultados positivos para a doença.
Nas redes sociais, Stefânia agradeceu pela cura. Gratidão à Deus por tudo e por todos vocês que estiveram todo tempo comigo e com minha família. Alfredo Chaves pra sempre em minha vida. Enfim, minha família venceu, escreveu.
Uma equipe de Estratégia de Saúde da Família iniciou monitoramento diário da família, por meio de telefone e com visitas domiciliares. Após a quarentena, a equipe médica avaliou cada membro da família e somente assim tiveram alta clínica para Covid-19.
Apesar da boa notícia, a prefeitura reforça o pedido para evitar ao máximo sair de casa e pelo cumprimento do isolamento social. Caso seja preciso sair, a orientação é usar máscara, medida obrigatória no município.
Alfredo Chaves, segundo dados do Governo do Estado divulgados na tarde desta terça-feira (05), tem 20 casos confirmados da doença e 12 pacientes curados.

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