Família celebra vitória contra o coronavírus em Alfredo Chaves

Pai e mãe e três crianças hoje estão em casa e comemoram a vitória após a doença Crédito: Reprodução/Redes sociais

Cinco pessoas de uma mesma família, em Alfredo Chaves , Região Serrana do Espírito Santo, foram contaminadas pelo novo coronavírus . Pai, mãe e três crianças hoje estão em casa e comemoram a vitória após a doença.

Após apresentar sintomas da Covid-19, Stefânia Vieira, de 23 anos foi a primeira a ser notificada na família para exame laboratorial. Depois, foram notificados seu esposo de 25 anos e seus três filhos  de quatro e dois anos de idade e uma bebê de apenas três meses, que chegou a ficar internada em Cachoeiro de Itapemirim . Todos deram resultados positivos para a doença.

Nas redes sociais, Stefânia agradeceu pela cura. Gratidão à Deus por tudo e por todos vocês que estiveram todo tempo comigo e com minha família. Alfredo Chaves pra sempre em minha vida. Enfim, minha família venceu, escreveu.

Uma equipe de Estratégia de Saúde da Família iniciou monitoramento diário da família, por meio de telefone e com visitas domiciliares. Após a quarentena, a equipe médica avaliou cada membro da família e somente assim tiveram alta clínica para Covid-19.

Apesar da boa notícia, a prefeitura reforça o pedido para evitar ao máximo sair de casa e pelo cumprimento do isolamento social. Caso seja preciso sair, a orientação é usar máscara, medida obrigatória no município.