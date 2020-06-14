Estrutura do sistema municipal de saúde ganha reforço após pandemia

Telemedicina: atendimento médico à distância Crédito: Divulgação

Consultas pela internet, agendamento de procedimentos pelo celular, serviço de atendimento e tira-dúvidas ao paciente por telefone, mais leitos e equipamentos. Medidas que garantem mais segurança e evitam aglomerações devem ser as maiores transformações das redes municipais no pós-pandemia do novo coronavírus

A pandemia trouxe um novo modo de operar que será o novo normal. Teremos cada vez mais atividades médicas em home office com acesso à rede informatizada da prefeitura, aos protocolos de entrada, internação e transferência de pacientes, disse a secretária, Cátia Lisboa.

A telemedicina também está sendo estruturada em Vila Velha para oferecer consultas e permitir emissão de receitas. A rede conta com profissionais realizando atendimento via telefone 162, por onde é feita a triagem para identificar sintomas da Covid-19 e são dadas orientações sobre a doença.

Seguimos com a meta de implantar o prontuário eletrônico em 100% das unidades de saúde até o final de 2020. Também estamos avaliando a experiência do home office ou teletrabalho, diz a nota enviada pela prefeitura.

Em Cariacica , a prefeitura estuda a alteração dos horários de funcionamento de algumas unidades e planeja a ampliação da informatização dos serviços, alinhada aos padrões do Sistema de Informação em Saúde e-SUS Vigilância em Saúde (VS), do governo do Estado. Segundo a titular da pasta, Bernadete Xavier, 16 das 28 unidades já estão informatizadas.

Para evitar que o cidadão saia de casa sem ter orientação, criamos o call center da Covid-19. Talvez o serviço seja remodelado quando a pandemia passar e possa oferecer informações sobre outras doenças. Outra medida em análise é a alteração do horário de 12 unidades para até 19h. Hoje funcionam das 7h às 16h.

Prefeitura da Serra destacou, por nota, a compra de equipamentos como respiradores, bombas de infusão, monitores e medicamentos para atuar no combate ao vírus. O município também anunciou que unidades consideradas estratégicas tiveram o horário de atendimento estendido até as 19h.

O legado para o município será o aprendizado em todos os setores que fizeram o enfrentamento da pandemia. O desenvolvimento de procedimentos de atendimento, o manejo de equipamentos para segurança e novos aparelhos de assistência médica passam a fazer parte do atendimento. Também fica clara a importância do SUS.

No Norte do Estado, o Hospital Geral de Linhares (HGL) vai abrir 20 leitos de isolamento de UTI. Temos feito mudanças significativas na rede de atendimento com implantação de unidades de referência, aquisição de equipamentos hospitalares de suporte de vida aos pacientes, acréscimo na quantidade de profissionais nas diversas unidades de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmacêuticos, entre outros e ampliação no número de leitos no HGL, informa o prefeito, Guerino Zanon.