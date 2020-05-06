Especialistas orientam evitar elevadores por contaminação de Covid-19

É preciso ter cuidados na hora de usar elevadores para não ser infectado pelo novo coronavírus Crédito: Shutterstock

Os hábitos dos brasileiros precisaram mudar com a chegada do novo coronavírus, os cuidados devem estar presente inclusive na utilização do elevador. A recomendação é evitá-lo neste período de quarentena, mas quando não for possível, é importante não haver aglomeração e manter os cuidados de higiene.

Segundo o infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Crispim Cerutti Junior, a propagação do coronavírus pode ocorrer no elevador por dois motivos: por contato com superfície metálica contaminada, como os botões do painel, e através da transmissão via aérea, por gotículas das secreções respiratórias produzidas por espirro, tosse e fala.

Segundo o infectologista há diferentes avaliações e conclusões sobre quanto tempo o vírus fica na superfície metálica, mas um dos estudos mostrou que há permanência do material genético por até nove dias.

O elevador é um lugar de contágio porque nele transitam muitas pessoas e há muitas superfícies. O contato das pessoas com a superfície ajuda a deixar o vírus no elevador. Além disso, a entrada de muitas pessoas no mesmo espaço pode ocasionar a transmissão via aérea, contou.

SEM COMPROVAÇÃO

Circula pelas redes sociais a informação de que a causa do alto índice de contágio do novo coronavírus em bairros de classe média estava associada a utilização de elevadores em prédios. Especialistas afirmam que, apesar de o elevador ser um local de transmissão do coronavírus, não existe nenhum estudo sobre isso.

Uma das justificativas para a contaminação no evador seria porque o vírus por ser mais leve que o ar ficaria em suspensão por determinado período. Estudos revelam que o vírus pode ser encontrado no ar, mas se isso seria uma forma de transmissão do novo coronavírus ainda gera discussão.

O infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Paulo Mendes Peçanha, ressalta que estudo publicado em março pela revista médica americana NEJM mostrou que o coronavírus poderia sobreviver por até três horas na forma de partículas suspensas no ar, chamadas de aerossol. Com isso, se uma pessoa infectada espirra num ambiente fechado, o vírus conseguiria ficar espalhado pelo ar por esse período. Segundo o médico, isso poderia infectar outras pessoas, mas ainda não existe nenhum caso comprovado de que alguém tenha sido contaminado dessa forma.

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As gotículas menores podem permanecer em suspensão por até três horas em qualquer ambiente fechado. Isso aumenta a necessidade de manutenção do isolamento e de evitar ambientes fechados, inclusive o elevador. A escada é uma forma mais segura, contou.

Outra pesquisa foi publicada nesta segunda-feira (27) na revista científica Nature mostra que partículas de coronavírus podem ser encontradas no ar em locais frequentados por pessoas infectadas. Segundo os cientistas, o vírus foi medido em aerossol em locais com níveis diferentes de aglomeração, de ventilação e de higienização. A pesquisa não responde se essas partículas encontradas são infecciosas, mas os cientistas acreditam que elas têm o potencial de transmissão.

Já Crispim acrescenta que a permanência do vírus em suspensão não necessariamente implica em um risco adicional de transmissão. Existem alguns agentes infecciosos que permanecem um tempo curto em suspensão, mas não conseguem chegar nas vias aéreas das demais pessoas.

Existem três agentes infecciosos que se transmitem por aerossol: sarampo, tuberculose e varicela. Fora eles, todos os demais só conseguem ser transmitidos por gotículas. Não foi comprovado ainda que o coronavírus pode ser transmitido por vírus em suspensão, conta.

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan Americana da Saúde (OPAS) informaram, por meio de nota, que estão avaliando pesquisas em andamento sobre a maneira como o vírus causador da Covid-19 é disseminado e continuarão a compartilhar descobertas atualizadas. As evidências científicas disponíveis até o momento sugerem que o vírus que causa a doença é transmitido principalmente pelo contato com gotículas respiratórias  e não pelo ar.

"As pessoas podem pegar a Covid-19 de outras pessoas que têm o vírus. A doença pode ser transmitida de pessoa para pessoa por meio de pequenas gotículas do nariz ou da boca que se espalham quando uma pessoa com Covid-19 tosse ou espirra. Essas gotículas podem pousar em objetos e superfícies ao redor da pessoa  como mesas ou celulares. As pessoas pegam Covid-19 quando tocam nesses objetos ou superfícies com as mãos, ou outra parte do corpo e, em seguida, tocam os olhos, nariz ou boca. As pessoas também podem pegar Covid-19 se inspirarem gotículas de uma pessoa com Covid-19 que tosse ou espirra. É por isso que é importante ficar a mais de um metro de distância de uma pessoa doente", pontuou.

CUIDADOS BÁSICOS NOS ELEVADORES PARA REDUZIR A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS

MÁSCARA Evite usar o elevador quando estiver cheio, espere sempre a próxima viagem. Caso precise descer apenas dois andares ou subir um único pavimento, opte pelas escadas. Evite o elevador. Acione o botão de chamada do elevador com o auxílio de um lenço de papel descartável. Adote o mesmo procedimento no botão interno da cabina para acionar o seu pavimento. Adote o mesmo procedimento do uso de um lenço de papel descartável nas portas de pavimento do tipo Eixo Vertical. Ou seja, aquelas que necessitam serem puxadas com a mão para entrar e empurrá-las para sair da cabina. Ao viajar no elevador evite encostar nas paredes da cabina. O condomínio deve efetuar a higienização do interior da cabina, se possível, no intercalo de duas horas, dependendo do fluxo de pessoas que circulam pelo elevador. É preciso cuidado para não aplicar produtos de limpeza diretamente sobre as peças como botões, visores, indicadores de posição, subteto etc. Isso pode atacar as peças como acrílicos e plásticos. Infectologistas apontam ser importante o uso de máscara dentro do elevador.