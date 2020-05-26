Especialistas explicam possível relação entre AVC e Covid-19

Estudos sobre relações entre AVC e Covid-19 são recentes Crédito: Shutterstock

As análises surgiram a partir de relatos feitos por médicos de vários países. Em artigo publicado no periódico Cell Press, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) apontam evidências de que o coronavírus poderia culminar em encefalite  uma inflamação severa do cérebro. Isso ajudaria a explicar sintomas como a confusão mental e dores de cabeça. Já pesquisas publicadas pela revista Jama Neurology, da Associação Médica Americana, apontaram que 36% de 214 portadores da doença apresentaram algum problema cerebral.

O neurologista da Rede Meridional, José Antonio Fiorot Júnior, explica que não existe um posicionamento definitivo sobre a ligação entre o ataque do coronavírus no organismo e o AVC. No entanto, há hipóteses baseadas em observações com pacientes. "O que sabemos é que as formas graves da Covid-19 cursam para o estado pró-trombótico, o sangue fica grosso como se fala popularmente. A doença causa coágulos que entopem vasos sanguíneos e que, comumente, provocam a insuficiência respiratória", pontua.

É exatamente esse mesmo fenômeno de coagulação que aumenta as chances de trombose em outras partes do corpo, inclusive nos vasos que levam o sangue para o cérebro. "O que temos encontrado em relatos da literatura e aqui no Estado, são pacientes admitidos no hospital com AVC na forma clássica, com paralisia facial e de parte do corpo, sem nenhum sintoma de Covid-19. Porém, de três a quatro dias depois o paciente começa a apresentar os sintomas de contaminação pelo coronavírus", observou o médico.

Fiorot disse que isso intriga a classe médica, pois sustenta a tese do AVC ser o primeiro sintoma do coronavírus, mesmo não sendo o mais lógico. "O mais comum é a forma clássica da Covid-19, com os problemas respiratórios graves. Na fase seguinte, cerca de sete dias depois dos primeiros sintomas, vem a fase pró-trombótica que pode dar ensejo a um AVC", observou o neurologista.

No entanto, isso não descarta que uma contaminação do paciente de AVC possa ter ocorrido dentro do hospital ao ser socorrido.

Um total de 39.612 testes de coronavírus já foram realizados no Espírito Santo Crédito: Freepik

CORONAVÍRUS PODE SER UM GATILHO PARA O AVC

A médica capixaba Margareth Dalcomo, que é pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), também pontua que o vírus possa ser o estopim do AVC.

"O coronavírus é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica. Ele realmente entra no sistema nervoso central, portanto é capaz de provocar alguns fenômenos, sejam hemorrágicos ou isquêmicos. Isso é ligado à doença. A doença tem manifestações muito diversificadas. Em algumas pessoas, predominam os sintomas respiratórios, em outras, os renais. Alguns fenômenos cardiológicos também podem ocorrer, de modo que ela é uma doença muito polimorfa", explicou Dalcomo.

Médica e pesquisadora da Fiocruz, Margareth Dalcomo, acredita que há chances do vírusser o estopim do AVC Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Considerando que os estudos são muito recentes, o professor de Fisiologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e coordenador de pesquisas do Hucam, José Geraldo Mill, explica que o AVC acontece em razão da obstrução provocada pelo processo inflamatório do vaso. Assim, se a Covid-19 é uma doença inflamatória, ela pode sim predispor a ocorrência do acidente vascular cerebral.

"Não temos evidência documentada de que isso ocorra, mas sabemos que a Covid-19 vai além dos sintomas gripais. Por exemplo, há quem desenvolve dores abdominais devido ao processo inflamatório do intestino. Há estudos que mostram que a Covid-19 provoca inflamação da artéria, chamada de arterite, quando chega ao estágio avançado. A arterite pode predispor a infarto, AVC, derrame e diversas lesões por entupimento de vasos", argumentou José Geraldo Mill.

AVC DA PRIMEIRA-DAMA

O AVC de grau leve da primeira-dama aconteceu no dia 15 de maio . Maria Virgínia foi levada para um hospital particular, onde ficou internada até ao dia seguinte, quando recebeu alta. Em casa, a primeira-dama começou a ter sintomas comuns da Covid-19, assim como o governador Renato Casagrande, o qual também fez teste que confirmou a doença, de acordo com nota oficial enviada pela assessoria de imprensa do governador.