Data: 29/10/2019 - Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sergio Moro, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Especialistas em segurança do ES avaliam desempenho de Moro como ministro

À frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública desde o início do governo Bolsonaro, o ex-juiz Sergio Moro apostou no Espírito Santo para fazer parte de um dos seus principais projetos de combate à criminalidade violenta.

Selecionado para participar do programa " Em Frente, Brasil", o município de Cariacica recebeu 100 agentes da Força Nacional e várias promessas de projetos na área social para reverter os altos índices de violência.

No entanto, com a saída de Moro, a continuidade do programa ainda é incerta. Especialistas na área de segurança ouvidos pela reportagem de A Gazeta avaliam qual o impacto dessa mudança e o legado do ex-juiz.

O professor do mestrado em sociologia política e segurança pública da Universidade de Vila Velha (UVV) , Pablo Ornelas Rosa, ressalta que embora a segurança pública seja uma atribuição dos governos estaduais, enquanto ministro Moro teve uma atuação com pouca representatividade no âmbito nacional.

"A atuação dele foi tímida. O pacote anticrime foi precário , ficou picotado. Desse modo, ele ficou sem conciliar diferentes anseios de uma agenda ultraliberal no campo econômico e de costumes do presidente", observou Rosa.

Data: 30/08/2019 - ES - Cariacica - Policiais da Forçaa Nacional atuando no bairro Padre Gabriel, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

O programa federal que trouxe agentes da Força Nacional para Cariacica também foi criticado pelo professor. Iniciado em agosto de 2019, o "Em Frente, Brasil" contempla 28 bairros de Cariacica marcados pela violência. Inicialmente, teria duração de três meses, mas já foi prorrogado por pelo menos mais seis.

"Sobre a Força Nacional, vejo um problema: é uma tropa formada para uma guerra e está sendo usada em outro contexto de violência. Essa formação influencia na tomada de decisão? Não vejo com bons olhos, é algo bastante nefasto e perigoso", observou Pablo Ornelas Rosa.

Além do município capixaba, outras quatro cidades brasileiras receberam a Força Nacional como Ananindeua, no Pará, Paulista, em Pernambuco, Goiânia, capital de Goiás, e São José dos Pinhais, no Paraná.

LEGADO

O gestor de segurança Jorge Aragão avalia que o ex-juiz teve liberdade de atuação e que fez melhorias durante o tempo que foi ministro da Justiça. "Ele estava melhorando bastante a questão do serviço de inteligência e agia para combater crimes de ordem federal. Ele buscou a moralidade e a transparência, foi um legado", afirmou.

Aragão ainda opinou que só será possível saber qual o impacto para o Espírito Santo quando um novo ministro assumir o cargo. "Nenhum outro ministro que entre vai deixar de atender às demandas dos estados, acredito que vai dar continuidade aos projetos em andamento", concluiu.

O ex-secretário de Segurança do Espírito Santo, Henrique Herkenhoff, também acredita que o Espírito Santo não será afetado pela saída do ex-juiz.

" Moro sempre se ateve às políticas nacionais de segurança pública. No Estado, a Força Nacional foi disponibilizada. Na minha visão, haverá muitos desdobramentos ainda no âmbito nacional, mas não acredito que faça diferença para o Espírito Santo", ressaltou.

"RESPEITO E AGRADECIMENTO"

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, preferiu não comentar a situação futura, mas elogiou o trabalho do agora ex-ministro.

"Deixo todo o respeito, consideração e agradecimento ao ministro Sergio Moro, principalmente pelo trabalho que vem sendo desenvolvido em Cariacica, em parceria com a Força Nacional. Esperamos que esse apoio aos estados continue por parte do governo federal e que seja escolhida uma pessoa com competência para o cargo e que olhe também para o lado da proteção social e da família policial", ressaltou Ramalho.