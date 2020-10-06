Escolas da rede municipal da Serra vão ter aulas presenciais só em 2021

Aulas nas escolas da rede municipal da Serra serão retomadas no próximo ano Crédito: Freepik

A Secretaria Municipal de Educação, também em nota, ressalta que além do diálogo com a família dos estudantes e professores, também foi consultada a equipe da área da Saúde e avaliado o cenário epidemiológico atual do Estado para que o município optasse em manter apenas as atividades remotas em 2020.

A subsecretária pedagógica da Serra, Elizângela Fraga, esclarece ainda que um possível retorno no final do mês de outubro, conforme conforme a previsão de volta do ensino fundamental na rede estadual - não representaria um impacto positivo considerável na rotina do estudante.

Isso porque, segundo explica em nota da assessoria, com a necessidade de realizar as aulas em sistema de rodízio, parte dos alunos iria frequentar presencialmente apenas dez dias letivos até o fim do ano; parte sequer conseguiria participar da aula presencial, tendo em vista a quantidade de alunos atendidos pelo município. Ao todo, são 70.645 matriculados na rede.

Além disso, ressalta Elizângela, as escolas já estão disponibilizando as atividades não presenciais para todos os estudantes da rede municipal de ensino, possibilitando o vínculo com a instituição e com o conhecimento, mesmo em meio à pandemia. Essas atividades serão usadas para computar a carga horária obrigatória de 800 horas.

CONSULTA

A nota do município destaca também que "todas as ações estão sendo pautadas em uma gestão responsável, transparente e democrática. Um amplo e abrangente processo de consulta a todos os segmentos da comunidade escolar (pais e responsáveis pelos alunos, diretores, professores, conselhos e entidades) ocorreu do mês de setembro até o último dia 2 de outubro."

Os resultados das pesquisas, que ouviram 21.598 pessoas, apontaram que a comunidade escolar e as famílias dos alunos se manifestaram contrárias ao retorno. A consulta identificou que 86,2% dos responsáveis pelos estudantes do ensino fundamental não querem a abertura das escolas este ano. Já na educação infantil 78,9% das famílias também não enviariam seus filhos para as creches, caso abrissem.

A consulta foi organizada por meio de um grupo de trabalho composto por profissionais da secretaria, Conselho Municipal de Educação, diretores de escola, entre outros segmentos.

Segundo a secretária de Educação da Serra, Munira Bortolini, a prefeitura está fazendo de tudo para preservar vidas, e o momento pede paciência e trabalho em conjunto.

MERENDA

Além do acompanhamento pedagógico aos estudantes, a secretaria informa que vai distribuir novamente, a partir do final de outubro, um kit de merenda com produtos orgânicos para todos os alunos da rede municipal de ensino.

Elizângela Fraga frisa que a secretaria tem intensificado as orientações quanto à manutenção do vínculo dos estudantes com a escola. Esse contato tem sido feito por meio de diferentes estratégias, definidas pelas unidades de ensino, de acordo com as especificidades da comunidade escolar. Entre as estratégias estão os plantões pedagógicos em plataformas on-line e telefonemas, acrescenta.

Sobre a distribuição dos kits, Elizângela explica que as famílias serão informadas pela equipe escolar sobre o dia e horário em que deverão ir à escola buscar a merenda. Assim como das últimas vezes, será feito um agendamento para evitar aglomerações. Todos os estudantes terão direito. Os produtos serão comprados, prioritariamente, dos produtores da agricultura familiar."

MANUTENÇÃO

A secretaria diz ainda que, durante esse período de ausência dos estudantes e professores nas unidades de ensino, tem realizado adaptações nas estruturas físicas para o ano letivo de 2021, como a instalação de pias e torneiras extras para facilitar a higienização das mãos.

Equipamento de Proteção Individual (EPIs) também já foram licitados pela prefeitura para que sejam distribuídos às escolas, garantindo um retorno, quando for possível, ainda mais seguro.