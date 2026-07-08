ES tem 1.270 estudantes superdotados; veja em quais cidades eles estão

Escola de Linhares deve indenizar aluno impedido de entrar em sala de aula. Crédito: Divulgação | TJES

O Espírito Santo tem 1.270 estudantes com superdotação ou altas habilidades matriculados em classes comuns. Os dados constam no Censo Escolar 2021. Segundo o documento, o Brasil conta com 23.758 alunos e alunas com esse perfil na Educação Especial.

O público com essas habilidades está em 42 municípios. A maior parte vive na Grande Vitória: Vitória (305), Serra (161), Cariacica (136) e Vila Velha (124). Fora da região metropolitana, Linhares, no Norte do Estado, é o que tem mais matriculados: 136.

Especialistas avaliam que os dados podem ser subnotificados, porque existem pessoas que nunca foram submetidas a nenhum tipo de avaliação. Isso é o que observa o psicólogo e neuropsicólogo Damião Silva. Ele é especialista em altas habilidades

"O Brasil hoje tem um número pífio de identificados. Em idade escolar, se a gente considerar educação infantil e até universidade, seríamos em torno de 2,3 milhões de superdotados identificados. Isso não acontece em função da desinformação e dos mitos que ainda envolvem o tema. Precisamos investir na formação dos profissionais da saúde e da educação", aponta Damião Silva.

VEJA EM QUAIS CIDADES ESTÃO OS SUPERDOTADOS

A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO

Mariana Espíndola é neuropediatra e especialista em neurogenética. Ela lamenta que ainda existam estereótipos em relação ao tema. Segundo ela, não é adequado supor que as pessoas com altas habilidades (AH) ou superdotação (SD) apresentam recursos suficientes para desenvolver por conta própria seu potencial superior.

"Pessoas com AH/SD podem apresentar dificuldades devido autocobrança e perfeccionismo, desmotivação em caso de inadaptação do ambiente ou transtornos do neurodesenvolvimento associados, como TDAH, autismo ou transtorno do aprendizado. Elas apresentam o desenvolvimento neurodivergente e necessitam de suporte para adaptação na sociedade".