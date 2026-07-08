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Educação Especial

ES tem 1.270 estudantes superdotados; veja em quais cidades eles estão

Os números foram extraídos do Censo Escolar 2021, divulgado pelo Governo Federal. No Espírito Santo, a maioria dos matriculados está concentrada na Grande Vitória

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:11

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

08 jul 2026 às 19:11
Escola de Linhares deve indenizar aluno impedido de entrar em sala de aula.
Escola de Linhares deve indenizar aluno impedido de entrar em sala de aula. Crédito: Divulgação | TJES
O Espírito Santo tem 1.270 estudantes com superdotação ou altas habilidades matriculados em classes comuns. Os dados constam no  Censo Escolar 2021. Segundo o documento, o Brasil conta com 23.758 alunos e alunas com esse perfil na Educação Especial.
O público com essas habilidades está em 42 municípios. A maior parte vive na Grande Vitória: Vitória (305), Serra (161), Cariacica (136) e Vila Velha (124). Fora da região metropolitana, Linhares, no Norte do Estado, é o que tem mais matriculados: 136.
Especialistas avaliam que os dados podem ser subnotificados, porque existem pessoas que nunca foram submetidas a nenhum tipo de avaliação. Isso é o que observa o psicólogo e neuropsicólogo Damião Silva. Ele é especialista em altas habilidades
"O Brasil hoje tem um número pífio de identificados. Em idade escolar, se a gente considerar educação infantil e até universidade, seríamos em torno de 2,3 milhões de superdotados identificados. Isso não acontece em função da desinformação e dos mitos que ainda envolvem o tema. Precisamos investir na formação dos profissionais da saúde e da educação", aponta Damião Silva.

VEJA EM QUAIS CIDADES ESTÃO OS SUPERDOTADOS

A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO

Mariana Espíndola é neuropediatra e especialista em neurogenética. Ela lamenta que ainda existam estereótipos em relação ao tema. Segundo ela, não é adequado supor que as pessoas com altas habilidades (AH) ou superdotação (SD) apresentam recursos suficientes para desenvolver por conta própria seu potencial superior.
"Pessoas com AH/SD podem apresentar dificuldades devido autocobrança e perfeccionismo, desmotivação em caso de inadaptação do ambiente ou transtornos do neurodesenvolvimento associados, como TDAH, autismo ou transtorno do aprendizado. Elas apresentam o desenvolvimento neurodivergente e necessitam de suporte para adaptação na sociedade".
A médica complementa dizendo que essas crianças precisam ser reconhecidas e estimuladas através de inclusão escolar e atendimento educacional especializado. "Estudos mostram que as crianças superdotadas enfrentam riscos de prejuízos caso não sejam identificadas precocemente ou tendem a esconder suas habilidades para se aproximarem das outras crianças", revela.

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