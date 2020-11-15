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Números da Covid-19

ES tem 1.089 novos casos de coronavírus e totaliza 169.928 infectados

Somente nas últimas 24 horas foram registrados mais de mil resultados positivos e 11 óbitos no Estado; dados são deste domingo (15)

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 18:39
Prefeitura de Viana inicia programa de testagem pra Covid-19
Testagem pra Covid-19 Crédito: Reprodução TV Gazeta
Espírito Santo já registrou 169.928 casos confirmados do novo coronavírus e bateu a maraca de 4.009 mortes em decorrência da doença causada por ele. Os dados foram retirados do Painel Covid-19, após atualização na tarde deste domingo (15). Somente nas últimas 24 horas, foram divulgados mais 1.089 positivados e 11 óbitos.
A cidade mais infectada da doença continua sendo Vila Velha, com 25.088 registros. Em seguida, estão Vitória (22.335), Serra (21.741), Cariacica (15.458) e Linhares (8.099). Se considerada a quantidade de vidas perdidas, há mudança na ordem dos municípios mais afetados. Sendo eles: Vila Velha (563), Serra (561), Cariacica (506), Vitória (474) e Cachoeiro de Itapemirim (193).
Entre os dez bairros mais infectados do Estado, apenas um não pertence à Grande Vitória: Interlagos, que fica em Linhares e aparece na 10ª posição. Essa lista é puxada por Jardim Camburi, Praia da Costa, Jardim da Penha, Praia de Itaparica, Praia do Canto, Itapuã, Colina de Laranjeiras, Mata da Praia e Coqueiral de Itaparica.
Além dos casos confirmados, outros 145.085 ainda são considerados suspeitos pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A parte boa é que o número de capixabas curados subiu para 157.848, sendo 406 só nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se manteve em 2,4%, e mais de 567,3 mil testes já foram realizados no Estado.

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