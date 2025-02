Alerta

ES registra caso de dengue tipo 3; sorotipo não circulava há 10 anos no Estado

A confirmação aconteceu nesta sexta-feira (21) e a infectada é uma jovem de 19 anos, moradora de Vitória

2 min de leitura min de leitura

Dengue já registrou 25 mil notificações no ES em 2025. (Pixabey)

O Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen/ES), da Secretaria da Saúde (Sesa), confirmou, nesta sexta-feira (21), a circulação da dengue tipo 3 no Espírito Santo. A presença desse sorotipo não era registrado em território capixaba há 10 anos. O caso confirmado é de uma mulher de 19 anos, moradora de Vitória.

O diagnóstico foi realizado e confirmado - amostra foi submetida a uma segunda rodada de análise - por meio da metodologia de Biologia Molecular, pelo Lacen/ES, que analisa todas as amostras de arboviroses encaminhadas pelos municípios.

"Ela foi atendida em uma unidade da Serra e que foi constatada a partir da amostra de sangue que ela é portadora do tipo 3. A transmissão aconteceu no Espirito Santo e não é importada", informou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

O sorotipo 3 é um vírus que traz os mesmos sintomas dos demais, mas levanta uma necessidade de maior vigilância. De acordo com Hoffmann, a circulação é preocupante devido à possibilidade de internações pela doença.

ES registra caso de dengue tipo 3; sorotipo não circulava há 10 anos no Estado

“Por existir uma grande parcela da população que nunca teve contato com este tipo de vírus, o número de pessoas adoecidas pode aumentar, levando a um aumento também de internações. Vamos manter o monitoramento dos casos e definir ações específicas, que serão debatidas dentro do Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses que instituímos recentemente”, frisou Hoffmann.

Cuidados

A Sesa alertou para a atenção com os sintomas e todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença. Porém, as pessoas mais velhas e aquelas que têm doenças crônicas, como diabete e hipertensão arterial, apresentam maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar à morte.

A pasta reforçou ainda a importância da prevenção como a melhor forma de combate à dengue, eliminando focos do mosquito Aedes aegypti e buscando atendimento médico ao primeiro sinal de sintomas. Confira os sinais:

Febre alta (maior que 38 °C);

Dor no corpo e articulações;

Náuseas e vômitos,

Dor atrás dos olhos;

Mal-estar;

Falta de apetite;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta