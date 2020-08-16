ES registra 2.874 mortes e 99.580 casos confirmados de Covid-19

O Espírito Santo registra 2.874 mortes por Covid-19. Desde o início da pandemia, 99.580 pessoas já se infectaram com o novo coronavírus no Estado. Só nas últimas 24 horas, foram mais 815 infectados e 11 novos óbitos. Os dados foram divulgados na tarde deste domingo (16) pelo Painel Covid da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
As cidades com mais casos são as da Grande Vitória: Vila Velha (14.442), Vitória (12.805), Serra (12.637) e Cariacica (9.830). Ainda conforme a última atualização feita pela Sesa, a taxa de letalidade é de 2,9%.
85.251 CURADOS
Ao todo, desde o início da pandemia, já foram realizados 208.543 testes, no Espírito Santo, para detectar a infecção pelo novo coronavírus. Desses, 85.252 se recuperaram da Covid-19 e são considerados curados.