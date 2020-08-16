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Boletim do coronavírus

ES registra 2.874 mortes e 99.580 casos confirmados de Covid-19

As cidades com mais casos da doença são as da Grande Vitória. No Estado todo, 85.251 pessoas se recuperaram e são consideradas curadas, conforme os dados da Sesa deste domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2020 às 17:18

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 17:18

Proteção total na luta contra o coronavírus
Proteção de profissionais da saúde na luta contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo registra 2.874 mortes por Covid-19. Desde o início da pandemia, 99.580 pessoas já se infectaram com o novo coronavírus no Estado. Só nas últimas 24 horas, foram mais 815 infectados e 11 novos óbitos. Os dados foram divulgados na tarde deste domingo (16) pelo Painel Covid da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
As cidades com mais casos são as da Grande Vitória: Vila Velha (14.442), Vitória (12.805), Serra (12.637) e Cariacica (9.830). Ainda conforme a última atualização feita pela Sesa, a taxa de letalidade é de 2,9%.

85.251 CURADOS

Ao todo, desde o início da pandemia, já foram realizados 208.543 testes, no Espírito Santo, para detectar a infecção pelo novo coronavírus. Desses, 85.252 se recuperaram da Covid-19 e são considerados curados.

A COVID-19 NO ESPÍRITO SANTO

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