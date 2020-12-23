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Em 24 horas

ES registra 27 mortes e 1.734 novos casos de Covid

No total, o coronavírus já afetou mais de 234 mil pessoas desde o início da pandemia no Estado; o número de curados chega a 216.181

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 18:10
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus
O uso de máscaras é uma das medidas recomendas para prevenir a contaminação pelo coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Espírito Santo registrou 27 óbitos e 1.734 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira (23). Até o momento, o Espírito Santo contabiliza um total de 4.866 mortes provocadas pela doença e 234.494 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 32.411 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (29.371), Vitória (27.745) e Cariacica (20.070). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.098 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.614.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 216.181, 2.340 somente nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 741 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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