ES registra 27 mortes e 1.734 novos casos de Covid

O Espírito Santo registrou 27 óbitos e 1.734 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira (23). Até o momento, o Espírito Santo contabiliza um total de 4.866 mortes provocadas pela doença e 234.494 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 32.411 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (29.371), Vitória (27.745) e Cariacica (20.070). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.098 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.614.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 216.181, 2.340 somente nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 741 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.