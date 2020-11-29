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Painel Covid-19

ES registra 21 mortes por Covid-19 em 24 horas, registra boletim deste sábado (28)

Estado registrou 1.768 novos casos e números de mortos chegam a 4.245, de acordo com informações divulgadas pela Sesa

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 23:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 23:39
Coronavírus, covid-19
O Espírito Santo registra 188.342 casos confirmados de Covid-19 até este sábado (28)  Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou 21 novas mortes em decorrência do novo coronavírus neste sábado (28). Agora, os números de óbitos desde o início da pandemia chegam a 4.245, segundo atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram confirmados 1.768 novos casos da doença, fazendo o Estado chegar aos 188.342 infectados desde o início da contagem. Vila Velha continua sendo o município com o maior número de casos, com 27.744, após a inclusão de 263 pacientes com resultado positivo. São 595 mortes no município até o momento.
Serra superou Vitória no número de casos. O município agora conta com 24.130 casos, enquanto a Capital registra 24.083. Em relação a mortes, Serra também segue no segundo lugar, com 590. Cariacica vem em quarto com 16.898, um aumento de 137 casos em 24 horas.
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 3.572 pessoas contaminadas (aumento de 23 casos), seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.158 (38 novos casos).
A quantidade de curados também subiu. Em 24 horas, foram 810 pessoas que se livraram da Covid-19. Agora, o Espírito Santo tem 173.652 pessoas curadas da doença desde o início da pandemia. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e 626.797 mil testes já foram realizados no Estado.

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