ES registra 21 mortes por Covid-19 em 24 horas, registra boletim deste sábado (28)

O Espírito Santo registra 188.342 casos confirmados de Covid-19 até este sábado (28) Crédito: Pixabay

Espírito Santo registrou 21 novas mortes em decorrência do novo coronavírus neste sábado (28). Agora, os números de óbitos desde o início da pandemia chegam a 4.245, segundo atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Nas últimas 24 horas, foram confirmados 1.768 novos casos da doença, fazendo o Estado chegar aos 188.342 infectados desde o início da contagem. Vila Velha continua sendo o município com o maior número de casos, com 27.744, após a inclusão de 263 pacientes com resultado positivo. São 595 mortes no município até o momento.

Serra superou Vitória no número de casos. O município agora conta com 24.130 casos, enquanto a Capital registra 24.083. Em relação a mortes, Serra também segue no segundo lugar, com 590. Cariacica vem em quarto com 16.898, um aumento de 137 casos em 24 horas.

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 3.572 pessoas contaminadas (aumento de 23 casos), seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.158 (38 novos casos).