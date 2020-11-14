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Números da Covid-19

ES chega a 3.998 mortes e 168.839 casos confirmados de coronavírus

Somente nas últimas 24 horas foram registrados mais 481 resultados positivos e cinco óbitos no Estado; dados são deste sábado (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 17:40

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 17:40

Uso de máscara nas ruas de Vitória
Evitar aglomerações e usar máscara são duas das medidas que ajudam a evitar o contágio pelo novo coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Espírito Santo já tem 168.839 casos confirmados do novo coronavírus e 3.998 mortes em decorrência da doença causada por ele. Os dados foram retirados do Painel Covid-19, após atualização na tarde deste sábado (14). Somente nas últimas 24 horas, foram divulgados mais 481 positivados e cinco óbitos.
A cidade mais infectada da doença continua sendo Vila Velha, com 24.897 registros. Em seguida, estão Vitória (22.132), Serra (21.507), Cariacica (15.356) e Linhares (8.071). Se considerada a quantidade de vidas perdidas, há mudança na ordem dos municípios mais afetados. Sendo eles: Vila Velha (561), Serra (558), Cariacica (503), Vitória (474) e Cachoeiro de Itapemirim (193).
Entre os dez bairros mais infectados do Estado, apenas um não pertence à Grande Vitória: Interlagos, que fica em Linhares e aparece na 10ª posição. Essa lista é puxada por Jardim Camburi, Praia da Costa, Jardim da Penha, Praia de Itaparica, Praia do Canto, Itapuã, Colina de Laranjeiras, Mata da Praia e Coqueiral de Itaparica.
ES chega a 3.998 mortes e 168.839 casos confirmados de coronavírus
Além dos casos confirmados, outros 144.765 ainda são considerados suspeitos pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A parte boa é que o número de capixabas curados subiu para 157.442, sendo 474 só nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se manteve em 2,4%, e mais de 565 mil testes já foram realizados no Estado.

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