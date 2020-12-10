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Envie um vídeo para A Gazeta contando qual é o seu desejo para 2021

Depoimento com as expectativas para o próximo ano deve ser gravado com o celular na horizontal e ter duração de no máximo um minuto. Prazo de envio foi prorrogado até segunda-feira (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 11:29

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 11:29

Qual é o seu desejo para 2021? Envie seu vídeo
Falta menos de um mês para darmos boas-vindas a 2021. Grave um vídeo manifestando as expectativas para o próximo ano Crédito: AdobeStock

Atualização

22/12/2020 - 3:38
O prazo final de envio do vídeo, que era até sexta-feira (18), foi prorrogado, mais uma vez, para quarta-feira (23)
2020 está chegando ao fim. E não foi fácil. O ano ficará marcado pela pandemia do novo coronavírus, que obrigou o distanciamento entre amigos e trouxe também luto e dor a muitas famílias. Mas, ao olhar para frente, o que você espera para 2021? Quais são os seus desejos para a nova etapa que começará em menos de um mês?
Para darmos boas-vindas ao novo ano cheios de esperança, A Gazeta vai reunir em vídeo as expectativas dos capixabas para 2021. Participe com um depoimento sobre suas reflexões, planos e desejos para o próximo ano. O vídeo precisar ser gravado com o celular na horizontal, ter duração de no máximo um minuto e ser enviado via WhatsApp para o número (27) 99851-1077.  O prazo final de envio do vídeo, que era até sexta-feira (18), foi prorrogado para segunda-feira (21). No momento do envio, não se esqueça de informar seu nome e onde mora. As mensagens serão exibidas no site e nas redes sociais de A Gazeta no dia 31 de dezembro.
Não deixe de participar!

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