Empresário de Cachoeiro morre vítima da Covid-19

Marquinhos, como era chamado pelos amigos, tinha passado por uma cirurgia e se recuperava em casa, quando começou com sintomas respiratórios e retornou para o hospital.

Ele foi internado na UTI de um hospital particular em Cachoeiro, onde não resistiu às complicações a Covid-19. Sem velório aberto, por conta da pandemia, Marquinhos foi sepultado na manhã desta terça-feira (24), no maior cemitério público da cidade.

É com profundo pesar que informamos o falecimento do querido amigo MARCOS MENDES CARVALHO. Integrante da diretoria da CDL Cachoeiro e proprietário da loja Enseada, no Shopping Cachoeiro, Marcos sempre foi um guerreiro, batalhador, reconhecido por todos por sua intensa atividade no comércio local. Infelizmente, nesta segunda, dia 23, perdemos mais um amigo para a COVID-19. Nós, da CDL, estamos solidários à família e amigos de Marcos, certos de que uma grande saudade os abraça agora.