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Sul do ES

Empresário de Cachoeiro morre vítima da Covid-19

Conhecido por sua loja tradicional, a Enseada, ele também fazia parte da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) na cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 14:26

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 14:26

Conhecido por sua loja tradicional, ele também fazia parte da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) na cidade
Empresário de Cachoeiro morre vítima de Covid-19 Crédito: Redes Sociais
Morreu, nesta segunda-feira (23), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o empresário Marcos Mendes Carvalho, vítima de Covid-19. Conhecido por sua loja tradicional, Enseada, ele também fazia parte da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) na cidade.
Marquinhos, como era chamado pelos amigos, tinha passado por uma cirurgia e se recuperava em casa, quando começou com sintomas respiratórios e retornou para o hospital.
Ele foi internado na UTI de um hospital particular em Cachoeiro, onde não resistiu às complicações a Covid-19. Sem velório aberto, por conta da pandemia, Marquinhos foi sepultado na manhã desta terça-feira (24), no maior cemitério público da cidade.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cachoeiro lamentou a morte do empresário:

É com profundo pesar que informamos o falecimento do querido amigo MARCOS MENDES CARVALHO. Integrante da diretoria da CDL Cachoeiro e proprietário da loja Enseada, no Shopping Cachoeiro, Marcos sempre foi um guerreiro, batalhador, reconhecido por todos por sua intensa atividade no comércio local. Infelizmente, nesta segunda, dia 23, perdemos mais um amigo para a COVID-19. Nós, da CDL, estamos solidários à família e amigos de Marcos, certos de que uma grande saudade os abraça agora.

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