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Em Vila Velha, 55 guardas estão sem trabalhar por causa da Covid-19

Profissionais, que são responsáveis por fiscalizar o comércio e dispersar aglomerações durante o período da pandemia, estão ficando doentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 15:34

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 15:34

A fiscalização foi realizada pela equipe de Posturas e pela Guarda Municipal de Vila Velha
A fiscalização realizada pela equipe de Posturas e pela Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Em Vila Velha, 55 guardas estão sem trabalhar por causa da Covid-19
À frente das fiscalizações de comércios e estabelecimentos e também responsáveis por dispersar aglomerações durante a pandemia, os agentes da Guarda Municipal de Vila Velha também estão se tornando vítimas do novo coronavírus. No município, 55 guardas estão afastados por suspeita de Covid-19, sendo que 11 já testaram positivo para a doença.
Os afastamentos representam cerca de 20% do efetivo total, que conta com 280 profissionais. "Se um agente apresenta sintomas gripais, temos que afastar ele e os outros dois que andam na viatura com ele, como prevenção", explicou o Coronel Oberacy Emmerich Júnior, secretário de Defesa Social de Vila Velha.  
Desde o início da pandemia, a Guarda de Vila Velha tem atendido, em média, 33 ocorrências que vem do  Plantão-Coronavírus da cidade - (27) 99802-5324. Outras 30 deixam de  ser atendidas, pois não há efetivo suficiente para atender a todas às demandas. São denúncias de funcionamento irregular de estabelecimentos e reuniões e festas, em descumprimento do decreto estadual que regulamenta esse tipo de evento. Atualmente, o efetivo da guarda de Vila Velha conta com 280 agentes. 
Desde 20 de março, o número de denúncias pelo Plantão-Coronavírus chegou a 3 mil e, segundo a prefeitura,  900 estabelecimentos fechados na cidade de Vila Velha. 
"Temos de 12 a 15 guarnições por dia para tender todas as denúncias. A população informa muito quando vê as aglomerações. Porém, há quem não colabore. Até campeonato de pipa fechamos. O maior registro de demandas é na região de praia e do Aribiri. A situação nos preocupa e estamos empregando todos os esforços disponíveis para ajudar no isolamento social", explicou o secretário, que afirma estar fazendo o que pode dentro das circunstâncias.

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VITÓRIA

Em Vitória,  dois agentes  tiveram resultado positivo para o novo coronavírus. A corporação conta com  320 agentes trabalhando  nas ruas da capital e que estão utilizando equipamentos de proteção individual como luvas, máscaras e óculos, segundo a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu). 
Os agentes também são orientados a realizar troca regular dos uniformes após cada serviço, manter janelas das viaturas e das bases sempre abertas, lavar as mãos ou usar álcool em gel sempre após a realização de buscas de suspeitos, higienizar equipamentos e viaturas após o uso.
Já a  Prefeitura da Serra informou que não há nenhum agente da guarda municipal afastado devido à Covid-19. A nota não informou quantos agentes integram a guarda do município, mas descreveu que o órgão é responsável por 60 abordagens a comércios, por dia, desde março. 

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