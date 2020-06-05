A fiscalização realizada pela equipe de Posturas e pela Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Em Vila Velha, 55 guardas estão sem trabalhar por causa da Covid-19

À frente das fiscalizações de comércios e estabelecimentos e também responsáveis por dispersar aglomerações durante a pandemia, os agentes da Guarda Municipal de Vila Velha também estão se tornando vítimas do novo coronavírus. No município, 55 guardas estão afastados por suspeita de Covid-19, sendo que 11 já testaram positivo para a doença.

Os afastamentos representam cerca de 20% do efetivo total, que conta com 280 profissionais. "Se um agente apresenta sintomas gripais, temos que afastar ele e os outros dois que andam na viatura com ele, como prevenção", explicou o Coronel Oberacy Emmerich Júnior, secretário de Defesa Social de Vila Velha.

Desde o início da pandemia, a Guarda de Vila Velha tem atendido, em média, 33 ocorrências que vem do Plantão-Coronavírus da cidade - (27) 99802-5324. Outras 30 deixam de ser atendidas, pois não há efetivo suficiente para atender a todas às demandas. São denúncias de funcionamento irregular de estabelecimentos e reuniões e festas, em descumprimento do decreto estadual que regulamenta esse tipo de evento. Atualmente, o efetivo da guarda de Vila Velha conta com 280 agentes.

Desde 20 de março, o número de denúncias pelo Plantão-Coronavírus chegou a 3 mil e, segundo a prefeitura, 900 estabelecimentos fechados na cidade de Vila Velha.

"Temos de 12 a 15 guarnições por dia para tender todas as denúncias. A população informa muito quando vê as aglomerações. Porém, há quem não colabore. Até campeonato de pipa fechamos. O maior registro de demandas é na região de praia e do Aribiri. A situação nos preocupa e estamos empregando todos os esforços disponíveis para ajudar no isolamento social", explicou o secretário, que afirma estar fazendo o que pode dentro das circunstâncias.

VITÓRIA

Em Vitória, dois agentes tiveram resultado positivo para o novo coronavírus. A corporação conta com 320 agentes trabalhando nas ruas da capital e que estão utilizando equipamentos de proteção individual como luvas, máscaras e óculos, segundo a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu).

Os agentes também são orientados a realizar troca regular dos uniformes após cada serviço, manter janelas das viaturas e das bases sempre abertas, lavar as mãos ou usar álcool em gel sempre após a realização de buscas de suspeitos, higienizar equipamentos e viaturas após o uso.