Em Linhares, rematrícula de alunos da rede municipal será automática

Sem aulas presenciais para alunos das escolas municipais desde março deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Linhares anunciou que a rematrícula dos estudantes será renovada automaticamente para o ano letivo de 2021.
De acordo com a prefeitura, todos os estudantes da rede municipal de Linhares terão a matrícula renovada nos dias 27 e 28 de outubro deste ano.
Ainda segundo a administração municipal, caso haja interesse por transferência da unidade escolar, deverá ser manifestado no período de vagas remanescentes no sistema eletrônico de pré-matrícula, entre os próximos dias 1º e 6 de dezembro.
Nas escolas que não possuem o 6º ano do Ensino Fundamental, o responsável pelo estudante deverá realizar a inscrição na pré-matrícula on-line no período de 30 de outubro a 8 de novembro de 2020.
No retorno às aulas presenciais, o formulário da Renovação da Matrícula para 2021 deverá ser assinado pelos pais ou responsável legal pelo estudante, ou pelo próprio aluno se maior de dezoito anos ou emancipado e entregue até o mês subsequente ao retorno das aulas presenciais.
AULAS PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL DE LINHARES NÃO RETORNAM EM 2020
Nesta terça-feira (13), a prefeitura anunciou que as aulas presenciais das escolas da Prefeitura de Linhares só retornarão em 2021. Até o final do ano letivo, que se encerra no dia 22 de dezembro, os alunos continuam com as atividades remotas. Segundo o Executivo municipal, a medida foi tomada por falta de indicadores que tragam segurança aos funcionários e alunos, e, consequentemente, para a comunidade com o retorno das aulas.