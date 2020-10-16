Em Linhares, rematrícula de alunos da rede municipal será automática

Sala vazia em escola municipal de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

De acordo com a prefeitura, todos os estudantes da rede municipal de Linhares terão a matrícula renovada nos dias 27 e 28 de outubro deste ano.

Ainda segundo a administração municipal, caso haja interesse por transferência da unidade escolar, deverá ser manifestado no período de vagas remanescentes no sistema eletrônico de pré-matrícula, entre os próximos dias 1º e 6 de dezembro.

Nas escolas que não possuem o 6º ano do Ensino Fundamental, o responsável pelo estudante deverá realizar a inscrição na pré-matrícula on-line no período de 30 de outubro a 8 de novembro de 2020.

No retorno às aulas presenciais, o formulário da Renovação da Matrícula para 2021 deverá ser assinado pelos pais ou responsável legal pelo estudante, ou pelo próprio aluno  se maior de dezoito anos ou emancipado  e entregue até o mês subsequente ao retorno das aulas presenciais.

AULAS PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL DE LINHARES NÃO RETORNAM EM 2020