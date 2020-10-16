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Para 2021

Em Linhares, rematrícula de alunos da rede municipal será automática

Segundo a prefeitura, todos os estudantes terão a matrícula renovada para 2021 nos dias 27 e 28 de outubro deste ano. As aulas presenciais estão suspensas desde maço deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 09:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 09:53
Sala vazia em escola municipal de Linhares: retorno às atividades presenciais apenas em 2021
Sala vazia em escola municipal de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Sem aulas presenciais para alunos das escolas municipais desde março deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Linhares anunciou que a rematrícula dos estudantes será renovada automaticamente para o ano letivo de 2021.
De acordo com a prefeitura, todos os estudantes da rede municipal de Linhares terão a matrícula renovada nos dias 27 e 28 de outubro deste ano.

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Ainda segundo a administração municipal, caso haja interesse por transferência da unidade escolar, deverá ser manifestado no período de vagas remanescentes no sistema eletrônico de pré-matrícula, entre os próximos dias 1º e 6 de dezembro.
Nas escolas que não possuem o 6º ano do Ensino Fundamental, o responsável pelo estudante deverá realizar a inscrição na pré-matrícula on-line no período de 30 de outubro a 8 de novembro de 2020.
No retorno às aulas presenciais, o formulário da Renovação da Matrícula para 2021 deverá ser assinado pelos pais ou responsável legal pelo estudante, ou pelo próprio aluno  se maior de dezoito anos ou emancipado  e entregue até o mês subsequente ao retorno das aulas presenciais.

AULAS PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL DE LINHARES NÃO RETORNAM EM 2020

Nesta terça-feira (13), a prefeitura anunciou que as aulas presenciais das escolas da Prefeitura de Linhares só retornarão em 2021. Até o final do ano letivo, que se encerra no dia 22 de dezembro, os alunos continuam com as atividades remotas. Segundo o Executivo municipal, a medida foi tomada por falta de indicadores que tragam segurança aos funcionários e alunos, e, consequentemente, para a comunidade com o retorno das aulas.

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