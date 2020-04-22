Em 12 meses, toda a população do mundo será infectada com coronavírus

Público na Farmácia Cidadã do Governo Estado na Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha. No interior do prédio os usuários esperavam sentados distantes um do outro por causa do coronavírus. Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo análise da infectologista Maria Cássia Mendes, doutora em doenças infecciosas, em 12 meses toda a população do mundo vai ter contato com o vírus que provoca a Covid-19.

Cássia é professora da Universidade de São Paulo (USP) e responsável pelo laboratório de virologia do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. De acordo com ela, o isolamento social é a principal medida para conter a disseminação do vírus no país.

"Se conseguíssemos manter o maior isolamento possível, vamos diminuir a transmissão, mas não pense que essa diminuição será para sempre. O vírus já está entre nós e, possivelmente, em poucos meses, talvez um ano, toda a população do globo vai ter contato com ele" Maria Cássia Mendes - Médica infectologista

Cássia explica que as medidas restritivas contribuem para a desaceleração do registro de novos casos, impede que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo e possibilita que o poder público estruture os serviços de saúde como a construção de leitos destinados ao tratamento dos sintomas da doença.

Grande parte dessas pessoas não vai sentir nada e muitas vão adoecer. Se todo mundo adoecer junto, não cabe todo mundo no hospital. Medidas como o isolamento são úteis enquanto não tiver medidas que possam minorar os efeitos da doença, como vacina ou medicamento eficaz, ponderou.

PICO DA DOENÇA

Especialistas são unânimes em dizer que apesar de atingirmos um pico nos próximos dias, poderemos ter mais. Para Maria Cássia Mendes, poderá acontecer mais de um pico da doença, isso vai depender das decisões tomadas e do comportamento da população.

Eu não acredito que tenhamos um pico único. É o primeiro. Se você relaxar, vai ter o segundo pico, terceiro, o quarto. O que é relaxar? Você tem que manter a vigilância dos indivíduos, precisa continuar isolando os doentes, precisa continuar testando a população, porque é isso que segura. Se você simplesmente abrir as porteiras porque está na descendência do pico, vai ter outro pico, talvez até pior, alertou a pesquisadora.

"Essa história de aguardar o pico porque depois estaremos livres do problema não é real. Na China, houve o mínimo de desatenção, no caso foi a entrada de pessoas de outros países, e já começou a ter novos casos" Maria Cássia Mendes - Médica infectologista