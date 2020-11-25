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Jovens talentos

Ecos Mostra chega à 10ª edição nesta quinta (26)

Evento organizado pela Empresa de Comunicação Social Junior vai ser on-line e com novas áreas contempladas

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 18:58
Ecos Mostra premia trabalhos universitários de comunicação e audiovisual
Os vencedores da Ecos Mostra de 2019, que premia trabalhos universitários de comunicação e audiovisual Crédito: Reprodução/Facebook
A Ecos Mostra chega a sua 10º edição, nesta quinta-feira (26), e traz como tema O individual impacta no coletivo, modifica o meio e transforma o fim. O evento é realizado pela Empresa de Comunicação Social Junior (Ecos Jr) e é muito conhecido pela comunidade universitária. São aceitos trabalhos de quatro categorias: crônica; campanha publicitária; fotografia e curta-metragem.
Neste ano, o evento traz algumas novidades. Além do formato on-line, através do YouTube, por conta das medidas de segurança contra a Covid-19, a premiação também abrangeu sua coleta de material e aceitou novas áreas. Além da Comunicação Social, que esta presente desde a primeira edição, estão participando o curso de Letras, Design e Artes Plásticas.
Outra mudança desta edição é o caráter solidário: os trabalhos finalistas serão enviados para algumas ONGs que foram afetadas pela pandemia e selecionadas para o projeto. Anteriormente os trabalhos produzidos eram enviados para nós, e depois avaliados por grandes profissionais. Mas ficava apenas nisso. Este ano queremos fazer diferente, os trabalhos serão enviados para as ONGs que abraçamos, para serem utilizados como material de rede social e afins, contou João Paulo Rocha, diretor da Ecos Mostra.
A iniciativa é apoiada pela Rede Gazeta e o gerente de Relações Institucionais, Eduardo Fachetti, afirma que a empresa enxerga o potencial da EcosMostra em descobrir novos talentos. A comunicação, como um todo, está em constante transformação e renovação. A Rede Gazeta, mesmo já tendo 92 anos de história, não parou no tempo e nem irá. Isso nos exige um contato constante com os novos profissionais, para aprendermos novas linguagens, destacou.

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