Ecos Mostra chega à 10ª edição nesta quinta (26)

Os vencedores da Ecos Mostra de 2019, que premia trabalhos universitários de comunicação e audiovisual Crédito: Reprodução/Facebook

A Ecos Mostra chega a sua 10º edição, nesta quinta-feira (26), e traz como tema O individual impacta no coletivo, modifica o meio e transforma o fim. O evento é realizado pela Empresa de Comunicação Social Junior (Ecos Jr) e é muito conhecido pela comunidade universitária. São aceitos trabalhos de quatro categorias: crônica; campanha publicitária; fotografia e curta-metragem.

Neste ano, o evento traz algumas novidades. Além do formato on-line, através do YouTube, por conta das medidas de segurança contra a Covid-19, a premiação também abrangeu sua coleta de material e aceitou novas áreas. Além da Comunicação Social, que esta presente desde a primeira edição, estão participando o curso de Letras, Design e Artes Plásticas.

Outra mudança desta edição é o caráter solidário: os trabalhos finalistas serão enviados para algumas ONGs que foram afetadas pela pandemia e selecionadas para o projeto. Anteriormente os trabalhos produzidos eram enviados para nós, e depois avaliados por grandes profissionais. Mas ficava apenas nisso. Este ano queremos fazer diferente, os trabalhos serão enviados para as ONGs que abraçamos, para serem utilizados como material de rede social e afins, contou João Paulo Rocha, diretor da Ecos Mostra.