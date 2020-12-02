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Acidente

Divisória de gesso cai e deixa dois feridos em igreja de Cachoeiro

Uma mulher e um menino de 11 anos ficaram feridos no acidente que aconteceu durante um culto. A criança precisou ser hospitalizada, mas se recupera bem

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 18:54
Igreja fica no bairro Gilson Carone e na hora do acidente acontecia um culto com mais de 50 pessoas
Igreja fica no bairro Gilson Carone e na hora do acidente acontecia um culto com mais de 50 pessoas Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Parte de uma divisória de quase 2 metros caiu sobre duas pessoas em uma igreja evangélica por volta das 21h desta terça-feira (01), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Com a queda, uma mulher e um menino de 11 anos ficaram feridos. Os dois foram socorridos pelas pessoas que acompanhavam o culto.
A igreja fica no bairro Gilson Carone e na hora do acidente acontecia um culto com a participação de mais de 50 pessoas. Segundo o autônomo Wellington Santos, pai do menino de 11 anos que ficou ferido, foi um susto ver o filho embaixo dos escombros.
Estava em casa e chegou um vizinho pedindo que eu fosse na igreja socorrer meu filho. Cheguei e ele estava chorando muito e pedindo que eu socorresse ele. Não esperei a ambulância e eu mesmo socorri até o hospital. Foi difícil ver ele assim, contou.
Segundo o pai, o menino segue internado no Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro. Ele sofreu uma convulsão e passou por alguns exames, mas se recupera bem.
Além do menino, uma mulher também foi atingida. Ela sofreu escoriações leves e se recupera em casa. Os responsáveis pela igreja, não quiseram gravar entrevista, mas informaram que estão prestando todo apoio às vítimas.
Corpo de Bombeiros informou que chegou a ser acionado, mas não foi até a igreja, pois recebeu a informação de que as vítimas já haviam sido socorridas. O culto que seria realizado nesta quinta-feira (03) foi cancelado.

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