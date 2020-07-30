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Dia dos Pais: dicas para escolher um bom vinho como presente

A comemoração no dia 9 de agosto se aproxima e o  especialista em vinho Luiz Cola, comentarista da CBN Vitória, sugere alguns nomes para a data

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 17:27
Brinde com taças de vinho
Vinho pode ser um bom presente para os Dia dos Pais Crédito: Shutterstock
O Dia dos Pais se aproxima e você já pensou em qual presente comprar? Saiba que o vinho é uma opção com variações de preços acessíveis e que acompanha muito bem aquele almoço de domingo. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, que ainda impõe uma série de restrições, como o distanciamento social, o vinho continua sendo um bom presente para os pais.
Quem dá as dicas é o especialista em vinhos e comentarista do Minuto do Vinho, da CBN Vitória, Luiz Cola. Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, o comentarista chamou atenção para alguns pontos ao realizar a escolha.

VEJA AS DICAS DO ESPECIALISTA:

VOCÊ PODE PAGAR?

Pense no vinho como componente para a refeição do dia. Procure saber qual o prato a ser preparado e busque combinar a bebida, assim o almoço de domingo será uma bela recordação.
Além da refeição, pense no presente. Quais as características do seu pai? Ele entende da bebida? O escolhido para ele combina com seu perfil?
Vinhos mais estruturados, encorpados e alcoólicos como os tintos de Bordeaux, um Barbaresco do Piemonte, um volumoso tinto do Douro, servem bem com quase todas as opções da mesa de almoço.
Ainda não inventaram nada melhor para celebrar que um bom espumante. Os nacionais são uma bela opção pra quem não pretende gastar mais do que R$ 100. Sugiro um tipo Nature aos pais.
Procure saber o que cabe dentro do seu patamar de gastar. Todos os pais merecem um vinho com bom presente, mas o bolso precisa permitir isso.

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