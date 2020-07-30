Dia dos Pais: dicas para escolher um bom vinho como presente

VOCÊ PODE PAGAR?

Pense no vinho como componente para a refeição do dia. Procure saber qual o prato a ser preparado e busque combinar a bebida, assim o almoço de domingo será uma bela recordação.

Além da refeição, pense no presente. Quais as características do seu pai? Ele entende da bebida? O escolhido para ele combina com seu perfil?

Vinhos mais estruturados, encorpados e alcoólicos como os tintos de Bordeaux, um Barbaresco do Piemonte, um volumoso tinto do Douro, servem bem com quase todas as opções da mesa de almoço.

Ainda não inventaram nada melhor para celebrar que um bom espumante. Os nacionais são uma bela opção pra quem não pretende gastar mais do que R$ 100. Sugiro um tipo Nature aos pais.