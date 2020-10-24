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Saúde animal

Dia D da campanha de vacinação antirrábica acontece neste sábado

Expectativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é vacinar cerca de 630 mil cães e gatos até o próximo dia 15 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 12:31

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 12:31

vacinação de cães e gatos
Campanha de vacinação de cães e gatos vai até o dia 15 de novembro Crédito: Freepik
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realiza neste sábado (24) o Dia D de mobilização para a campanha de vacinação antirrábica. Quem quiser vacinar cachorros e gatos, pode procurar um dos postos disponibilizados pelas prefeituras. Em Vila Velha, por exemplo, a vacinação ocorre até as 17 horas em 14 bairros. 
A campanha também ocorre em Vitória (21 postos), Cariacica (64) e Serra (109).  A expectativa da Sesa é de que sejam vacinados mais de 630 mil cães e gatos até o dia 15 de novembro.
A vacinação deve ser feita em animais com mais de três meses de vida e que apresentem boas condições de saúde. De acordo com a Sesa, o Estado não registra notificações de raiva humana desde 2003, e raiva animal desde 2011.
É de extrema importância que os animais sejam vacinados, uma vez que esse é o único método de prevenção contra a doença. Depois de apresentados os sintomas nos mamíferos, a doença é totalmente letal, ressalta a técnica estadual da raiva, Rúbia Tabachi.
Os tutores de animais devem ficar atentos aos sintomas, que são: mudanças no comportamento, salivação abundante, dificuldade para engolir e paralisação dos membros inferiores. A raiva é uma antropozoonose causada por um vírus, e pode ser transmitida para o ser humano através de mordidas, arranhões ou saliva dos animais.
A aplicação das vacinas é feita pelas Secretarias Municipais de Saúde, que definem os locais de atendimento. 

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