Dia D da campanha de vacinação antirrábica acontece neste sábado

Campanha de vacinação de cães e gatos vai até o dia 15 de novembro Crédito: Freepik

A Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) realiza neste sábado (24) o Dia D de mobilização para a campanha de vacinação antirrábica. Quem quiser vacinar cachorros e gatos, pode procurar um dos postos disponibilizados pelas prefeituras. Em Vila Velha , por exemplo, a vacinação ocorre até as 17 horas em 14 bairros.

A campanha também ocorre em Vitória (21 postos), Cariacica (64) e Serra (109). A expectativa da Sesa é de que sejam vacinados mais de 630 mil cães e gatos até o dia 15 de novembro.

A vacinação deve ser feita em animais com mais de três meses de vida e que apresentem boas condições de saúde. De acordo com a Sesa, o Estado não registra notificações de raiva humana desde 2003, e raiva animal desde 2011.

É de extrema importância que os animais sejam vacinados, uma vez que esse é o único método de prevenção contra a doença. Depois de apresentados os sintomas nos mamíferos, a doença é totalmente letal, ressalta a técnica estadual da raiva, Rúbia Tabachi.

Os tutores de animais devem ficar atentos aos sintomas, que são: mudanças no comportamento, salivação abundante, dificuldade para engolir e paralisação dos membros inferiores. A raiva é uma antropozoonose causada por um vírus, e pode ser transmitida para o ser humano através de mordidas, arranhões ou saliva dos animais.