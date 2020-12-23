Dentistas do ES ganham prêmio internacional por trabalho social

Itamar Francisco Teixeira e Rosemary Marqueti Pinheiro foram selecionados para receber o prêmio "Melhor Dentista do Mundo" Crédito: Montagem/Acervo pessoal

Dois dentistas do Espírito Santo receberam um reconhecimento internacional pelo trabalho social que desenvolvem. Itamar Francisco Teixeira, de Linhares, no Norte do Estado, e Rosemary Marqueti Pinheiro, de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foram escolhidos para receber o prêmio "Melhor Dentista do Mundo". Eles prestam serviços odontológicos gratuitos para jovens carentes e mulheres vítimas de violência doméstica.

O prêmio foi um reconhecimento pelo trabalho social desenvolvido por eles como voluntários da Oscip Turma do Bem no Brasil, no Projeto Dentista do Bem. Outros dois brasileiros voluntários do projeto também foram premiados. A premiação foi transmitida nessa segunda-feira (21) pelo evento virtual "Feliz por Ajudar".

Itamar atende jovens carentes e mulheres vítimas de violência doméstica desde 2006. De lá pra cá, já foram atendidas cerca de 50 pessoas em seu consultório e algumas ainda seguem em tratamento.

O sentimento é de gratidão pelo trabalho reconhecido e, esse reconhecimento, foi justamente pelo trabalho desempenhado no SUS aqui em Linhares. Levar um título de melhor do mundo, representando uma ONG, é uma responsabilidade muito grande, porque temos muitos desafios a vencer no ano que vem, destacou Itamar.

Dentista de Linhares teve reconhecimento internacional Crédito: Prefeitura de Linhares/ Divulgação

O dentista contou ainda como foi emocionante esse momento para ele e sua família. Estávamos acompanhando a premiação e o apresentador falou que a campainha do prédio do vencedor iria tocar. E a minha tocou, com o entregador me presenteando com uma placa e um buquê de flores. Foi um momento que eu me emocionei muito, disse o dentista.

A dentista Rosemary Marqueti Pinheiro, de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, também foi premiada Crédito: Acervo pessoal

Também emocionada, a dentista Rosemary Marqueti Pinheiro disse que o sentimento é de dever cumprido. "Uma emoção única! Sensação de missão cumprida. De realizar um trabalho por aqueles menos favorecidos. O sentimento de fazer pelo outro o que faríamos pelos nossos filhos", contou.

"Em dezembro de 2019, firmamos parceria com o Ministério Público de Cachoeiro, na pessoa da promotora Dra. Indira Diwali, e a delegacia da mulher, com a Dra. Edilma Oliveira, para atendermos também as mulheres vítimas de violência. Triamos cinco mulheres e estamos à disposição se necessário", disse.

Em Cachoeiro, o projeto também se destaca por ajudar a restaurar o sorriso de jovens e adolescentes carentes que estão próximos do primeiro emprego.

"Realizamos triagens em escolas e projetos sociais onde procuramos jovens adolescentes com situação bucal precária, com dor e próximos do primeiro emprego. Em nossa cidade, já realizamos mais de trinta triagens com cerca de 508 jovens alcançados."

Rosemary ressaltou a importância dos voluntários para o sucesso do projeto. "Começamos em Cachoeiro com oito voluntários e hoje somos 135 voluntários dentistas e não dentistas (clínicas radiológicas, protéticos, psicólogos e fonoaudiólogos). Não faria nada sem essa rede magnífica! Este prêmio não é meu, sou a representante deles com muita honra, pois sem cada um deles jamais conseguiria atender todos esses jovens, adolescentes e mulheres, e devolver a eles não só saúde, mas autoestima e uma nova expectativa de vida, de sonhar por um futuro melhor", afirmou.

TURMA DO BEM