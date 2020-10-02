Defesa Civil faz perícia em terreno onde trabalhador morreu em Cariacica

Terreno onde estrutura de galpão desabou em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Depois do desabamento, o Corpo de Bombeiros foi acionado e apurou que, de acordo com testemunhas, cinco pessoas trabalhavam na estrutura do galpão quando ele desabou, mas apenas três foram atingidas. Destes, um não resistiu e morreu. Os outros dois foram resgatados pelos militares, sendo um deles em estado grave.

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, moradores vizinhos escutaram o barulho e chegaram a sentir um tremor nas casas próximas com o desabamento da estrutura. O galpão era construído para servir de depósito de um hortifrúti. Ainda segundo a TV, não tinha placa do responsável técnico na obra

Ainda segundo o relato de moradores, o Corpo de Bombeiros foi acionado após o acidente, mas demorou cerca de uma hora para chegar ao local e realizar o atendimento da ocorrência.

O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS

Procurada pela reportagem, a assessoria do Corpo de Bombeiros respondeu, por nota, e informou que a primeira guarnição da equipe chegou no local em 32 minutos, "tempo considerado normal de deslocamento". Confira a nota na íntegra:

"O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de desabamento com vítimas, no bairro Nova Valverde, em Cariacica, por volta das 16h11min desta quinta-feira (01). A primeira guarnição do Corpo de Bombeiros chegou ao local às 16h43, tempo considerado normal de deslocamento. De acordo com testemunhas, cinco pessoas trabalhavam na estrutura de um galpão quando ele desabou. Três delas, todas do sexo masculino, ficaram feridas. Um não resistiu e veio a óbito após atendimento do Samu. Os outros dois foram resgatados pelos militares do Corpo de Bombeiros, sendo um deles em estado grave. Ambos foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. A Defesa Civil de Cariacica foi acionada e tem atribuição de realizar a análise da estrutura".

O QUE DIZ A DEFESA CIVIL

Também acionada pela reportagem, a Defesa Civil de Cariacica informou que determinou que o local seja imediatamente isolado e solicitou que os engenheiros da empresa apresentem a ART - Licença de Obra da Prefeitura Municipal de Cariacica. O órgão determinou ainda a demolição de um pilar da estrutura que caiu, que ainda continua de pé, "colocando em risco as residências vizinhas". Com isso, orientou os moradores de casas vizinhas que não permaneçam no local até que o pilar seja demolido, o que deve acontecer imediatamente. Confira a nota na íntegra:

"A Defesa Civil esteve no local e constatou que houve o desabamento da estrutura de um galpão pré-moldado em concreto, que ocasionou a queda de pilares e vigas pré-moldadas. Não houve desabamento do restante do galpão e a estrutura ficou aparentemente segura. Porém, a Defesa Civil, determinou que o local seja imediatamente isolado e solicitou que os engenheiros da empresa Incolajes, responsáveis pelo serviço, apresentem a ART - Licença de Obra da Prefeitura Municipal de Cariacica. Eles têm que apresentar o documento imediatamente para a Defesa Civil e para o setor de Fiscalização de Obras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec). A Defesa Civil também solicitou à empresa Incolages o laudo pericial da estrutura que encontra-se intacta e o laudo pericial do fato causador do desabamento. A Defesa Civil determinou, ainda, a demolição de um pilar da estrutura que caiu, que ainda continua de pé, colocando em risco as residências vizinhas. Sendo assim, a Defesa Civil orientou os moradores das casas vizinhas que não permaneçam no local até que esse pilar seja demolido. Ele deve ser demolido imediatamente".

O OUTRO LADO

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a empresa citada pela Defesa Civil na manhã desta sexta-feira (2) e foi informada por uma funcionária que o engenheiro responsável não estava no momento. Assim que a empresa quiser se manifestar, este espaço está aberto.

SESA

A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para saber o estado de saúde das vítimas do acidente. Por meio de nota, a Secretaria da Saúde informou que, conforme normativas médicas, não divulga estado de saúde de pacientes internados nas unidades hospitalares estaduais. "As informações são repassadas exclusivamente para a família", finalizou.