Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção, moradores!

Defesa Civil emite alerta para deslizamentos de terra em cidades do ES

Chuvas que atingem várias regiões do Estado levaram a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil a alertar para a possibilidade de movimentação de massa em quatro municípios do Estado nesta terça-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 11:02

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 11:02

Morro da Piedade e da Fonte Grande, em Vitória
Vitória é uma das cidades do ES com alerta vigente para o risco moderado de deslizamentos Crédito: Fábio Vicentini/ Arquivo AG
A chuva voltou a cair forte em boa parte do Espírito Santo nas últimas 24 horas e fez com que a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil emitisse alerta para o risco de deslizamentos de terra nas cidades de Alfredo ChavesRio Novo do SulPiúma e Anchieta, na Região Sul, e também em Vila Velha e Vitória, na Região Metropolitana da Grande Vitória, nesta terça-feira (16).

Veja Também

Vila Velha é onde mais choveu na Grande Vitória em 24 horas

O alerta é de nível moderado e foi emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Em Piúma, inclusive, a Defesa Civil do município registrou queda de barreira próximo a uma residência nesta segunda-feira (15), porém não houve danos à edificação. A área foi isolada. A cidade também registrou alagamentos na manhã desta terça-feira.  
Outro aviso meteorológico para acumulado de chuvas e chuvas intensas também está vigente para algumas regiões. O alerta emitido pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), engloba as cidades de Aracruz, Conceição da Barra, Ibiraçu, Linhares, Pedro Canário, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.
Defesa Civil emite alerta para deslizamentos de terra em cidades do ES
Além dos alertas para o risco de deslocamento de massa e chuvas, a Marinha também pede atenção para vento de intensidade entre forte e muito forte, e também mar agitado no litoral capixaba, com ondas que podem chegar até 4 metros de altura. Nestas condições, a navegabilidade torna-se mais perigosa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados