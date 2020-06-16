Defesa Civil emite alerta para deslizamentos de terra em cidades do ES

O alerta é de nível moderado e foi emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Em Piúma, inclusive, a Defesa Civil do município registrou queda de barreira próximo a uma residência nesta segunda-feira (15), porém não houve danos à edificação. A área foi isolada. A cidade também registrou alagamentos na manhã desta terça-feira.