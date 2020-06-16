A chuva voltou a cair forte em boa parte do Espírito Santo nas últimas 24 horas e fez com que a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil emitisse alerta para o risco de deslizamentos de terra nas cidades de Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul, Piúma e Anchieta, na Região Sul, e também em Vila Velha e Vitória, na Região Metropolitana da Grande Vitória, nesta terça-feira (16).
O alerta é de nível moderado e foi emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Em Piúma, inclusive, a Defesa Civil do município registrou queda de barreira próximo a uma residência nesta segunda-feira (15), porém não houve danos à edificação. A área foi isolada. A cidade também registrou alagamentos na manhã desta terça-feira.
Outro aviso meteorológico para acumulado de chuvas e chuvas intensas também está vigente para algumas regiões. O alerta emitido pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), engloba as cidades de Aracruz, Conceição da Barra, Ibiraçu, Linhares, Pedro Canário, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.
Defesa Civil emite alerta para deslizamentos de terra em cidades do ES
Além dos alertas para o risco de deslocamento de massa e chuvas, a Marinha também pede atenção para vento de intensidade entre forte e muito forte, e também mar agitado no litoral capixaba, com ondas que podem chegar até 4 metros de altura. Nestas condições, a navegabilidade torna-se mais perigosa.