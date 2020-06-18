Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estudo solidário

Cursinho faz vaquinha para pagar professores e manter alunos no ES

Unidade da Serra abriu apenas duas semanas antes da quarentena ser adotada no Estado; arrecadação serve para suprir queda na renda dos pais dos estudantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 18:41

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 18:41

Professor Ailton Antônio dos Santos Júnior (camiseta rosa) junto de alunos do CHM
Professor Ailton Antônio dos Santos Júnior (camiseta rosa) junto de alunos do CHM Crédito: Divulgação | CHM
Com o objetivo de manter os alunos estudando e de continuar pagando os professores, um cursinho social da Serra está fazendo uma arrecadação online, a famosa vaquinha. A ideia surgiu depois que alguns pais acionaram a direção para cancelar a matrícula, devido à crise causada pela pandemia do novo coronavírus.
À frente da unidade localizada em Jacaraípe, o professor Ailton Antônio dos Santos Júnior garantiu a todos que o procuraram que acharia uma alternativa  e achou, junto dos estudantes, na semana passada. Nós dissemos que não deixaríamos que eles parassem de estudar por falta de dinheiro, afirmou.
"Se quiséssemos manter o cursinho com professores voluntários, conseguiríamos; mas aí, os nossos docentes deixariam de receber na quarentena. Não queremos lucrar, só queremos manter a nossa operação. A cada R$ 3 mil arrecadados, os alunos deixam de pagar um mês"
Ailton Antônio dos Santos Júnior - Um dos fundadores do CHM, diretor da unidade de Jacaraípe e professor de história
O valor estipulado para a isenção da mensalidade é menor do que aquele que o cursinho receberia em condições normais, já que a unidade tem 25 alunos e cobra um valor social de R$ 150 por mês, o que totalizaria R$ 3.750 mensais. Só sairemos dessa situação juntos, argumentou o diretor da unidade.
A nova logística vai durar, pelo menos, até o final deste ano. No entanto, como o cursinho é voltado para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)  que podem ser adiadas para janeiro de 2021 , a duração da vaquinha também pode ser prolongada.
"A crise é muito pesada e tende a se agravar pelo tempo que durar a quarentena. Teve pai de aluno que fechou o comércio. Estamos construindo isso juntos. É como se fôssemos uma família"
Ailton Antônio dos Santos Júnior - Um dos fundadores do CHM, diretor da unidade de Jacaraípe e professor de história
Desde a suspensão das aulas presenciais em 17 de março, os alunos estão aprendendo pela internet. O conteúdo é ensinado por meio do Youtube, de forma totalmente aberta. Ou seja, qualquer pessoa que queira, pode acompanhar o conteúdo. Além disso, os nossos alunos têm suporte com aula particular e de reforço, explicou Ailton.

PAIS E ALUNOS AGRADECEM

Desempregada, a Rosimairy Elias Braz Barros é mãe de uma das alunas e recebeu com grande alívio a informação de que a vaquinha seria realizada. Fiquei muito feliz porque a minha filha é inteligente e queria ter essa oportunidade de entrar no Ifes [Instituto Federal do Espírito Santo]. Assim que soube, comecei a divulgar, contou.
Antes, ela havia procurado o diretor Ailton para explicar a difícil situação que vive. Em janeiro, eu fui demitida. Depois, veio a pandemia. Agora, o meu seguro-desemprego acabou e só contamos com a renda do meu marido, que dá para o financiamento da casa e para pagar as contas de água, luz e telefone, revelou.

Veja Também

Bolsista em cursinho popular no ES passa em Medicina na UFRJ

O relato dela vai ao encontro da realidade descrita por Ailton:  diversos pais estão em situação semelhante, mas os filhos têm gostado das aulas e querem continuar a estudar. A filha Rosimairy é a jovem Máira Braz Barros, de 14 anos, que quer ingressar no Ifes e cursar Mecatrônica, ramo da engenharia.

COMO AJUDAR

Quem quiser ajudar a unidade de Jacaraípe do Cursinho Homero Massena (CHM) pode contribuir com qualquer valor pela vaquinha online. Até a tarde desta quinta-feira (18), duas pessoas já tinham ajudado. Outra opção é fazer uma transferência pelo aplicativo PicPay.

COMO ACOMPANHAR AS AULAS

Já os estudantes que gostariam de contar com as aulas dadas pelos professores do CHM devem seguir ou acompanhar as publicações na página oficial do cursinho no Instagram. Como cada conteúdo é ministrado no perfil do respectivo professor, os canais e os horários são divulgados na rede social.

Veja Também

Coronavírus: projeto ajuda alunos da rede pública com foco no vestibular

Estudantes vão poder votar em enquete para nova data do Enem

Veja regras para escolas particulares voltarem a ter aulas presenciais no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Relator de CPI pede indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet
Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados