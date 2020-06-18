Cursinho faz vaquinha para pagar professores e manter alunos no ES

Professor Ailton Antônio dos Santos Júnior (camiseta rosa) junto de alunos do CHM Crédito: Divulgação | CHM

Com o objetivo de manter os alunos estudando e de continuar pagando os professores, um cursinho social da Serra está fazendo uma arrecadação online, a famosa vaquinha. A ideia surgiu depois que alguns pais acionaram a direção para cancelar a matrícula, devido à crise causada pela pandemia do novo coronavírus

À frente da unidade localizada em Jacaraípe, o professor Ailton Antônio dos Santos Júnior garantiu a todos que o procuraram que acharia uma alternativa  e achou, junto dos estudantes, na semana passada. Nós dissemos que não deixaríamos que eles parassem de estudar por falta de dinheiro, afirmou.

"Se quiséssemos manter o cursinho com professores voluntários, conseguiríamos; mas aí, os nossos docentes deixariam de receber na quarentena. Não queremos lucrar, só queremos manter a nossa operação. A cada R$ 3 mil arrecadados, os alunos deixam de pagar um mês" Ailton Antônio dos Santos Júnior - Um dos fundadores do CHM, diretor da unidade de Jacaraípe e professor de história

O valor estipulado para a isenção da mensalidade é menor do que aquele que o cursinho receberia em condições normais, já que a unidade tem 25 alunos e cobra um valor social de R$ 150 por mês, o que totalizaria R$ 3.750 mensais. Só sairemos dessa situação juntos, argumentou o diretor da unidade.

A nova logística vai durar, pelo menos, até o final deste ano. No entanto, como o cursinho é voltado para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) e do Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes )  que podem ser adiadas para janeiro de 2021 , a duração da vaquinha também pode ser prolongada.

"A crise é muito pesada e tende a se agravar pelo tempo que durar a quarentena. Teve pai de aluno que fechou o comércio. Estamos construindo isso juntos. É como se fôssemos uma família" Ailton Antônio dos Santos Júnior - Um dos fundadores do CHM, diretor da unidade de Jacaraípe e professor de história

Desde a suspensão das aulas presenciais em 17 de março , os alunos estão aprendendo pela internet. O conteúdo é ensinado por meio do Youtube, de forma totalmente aberta. Ou seja, qualquer pessoa que queira, pode acompanhar o conteúdo. Além disso, os nossos alunos têm suporte com aula particular e de reforço, explicou Ailton.

PAIS E ALUNOS AGRADECEM

Desempregada, a Rosimairy Elias Braz Barros é mãe de uma das alunas e recebeu com grande alívio a informação de que a vaquinha seria realizada. Fiquei muito feliz porque a minha filha é inteligente e queria ter essa oportunidade de entrar no Ifes [Instituto Federal do Espírito Santo]. Assim que soube, comecei a divulgar, contou.

Antes, ela havia procurado o diretor Ailton para explicar a difícil situação que vive. Em janeiro, eu fui demitida. Depois, veio a pandemia. Agora, o meu seguro-desemprego acabou e só contamos com a renda do meu marido, que dá para o financiamento da casa e para pagar as contas de água, luz e telefone, revelou.

O relato dela vai ao encontro da realidade descrita por Ailton: diversos pais estão em situação semelhante, mas os filhos têm gostado das aulas e querem continuar a estudar. A filha Rosimairy é a jovem Máira Braz Barros, de 14 anos, que quer ingressar no Ifes e cursar Mecatrônica, ramo da engenharia.

COMO AJUDAR

Quem quiser ajudar a unidade de Jacaraípe do Cursinho Homero Massena (CHM) pode contribuir com qualquer valor pela vaquinha online . Até a tarde desta quinta-feira (18), duas pessoas já tinham ajudado. Outra opção é fazer uma transferência pelo aplicativo PicPay

COMO ACOMPANHAR AS AULAS