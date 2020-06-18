Cursinho faz vaquinha para pagar professores e manter alunos no ES

Com o objetivo de manter os alunos estudando e de continuar pagando os professores, um cursinho social da Serra está fazendo uma arrecadação online, a famosa vaquinha. A ideia surgiu depois que alguns pais acionaram a direção para cancelar a matrícula, devido à crise causada pela pandemia do novo coronavírus.
À frente da unidade localizada em Jacaraípe, o professor Ailton Antônio dos Santos Júnior garantiu a todos que o procuraram que acharia uma alternativa e achou, junto dos estudantes, na semana passada. Nós dissemos que não deixaríamos que eles parassem de estudar por falta de dinheiro, afirmou.
"Se quiséssemos manter o cursinho com professores voluntários, conseguiríamos; mas aí, os nossos docentes deixariam de receber na quarentena. Não queremos lucrar, só queremos manter a nossa operação. A cada R$ 3 mil arrecadados, os alunos deixam de pagar um mês"
O valor estipulado para a isenção da mensalidade é menor do que aquele que o cursinho receberia em condições normais, já que a unidade tem 25 alunos e cobra um valor social de R$ 150 por mês, o que totalizaria R$ 3.750 mensais. Só sairemos dessa situação juntos, argumentou o diretor da unidade.
A nova logística vai durar, pelo menos, até o final deste ano. No entanto, como o cursinho é voltado para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) que podem ser adiadas para janeiro de 2021 , a duração da vaquinha também pode ser prolongada.
"A crise é muito pesada e tende a se agravar pelo tempo que durar a quarentena. Teve pai de aluno que fechou o comércio. Estamos construindo isso juntos. É como se fôssemos uma família"
Desde a suspensão das aulas presenciais em 17 de março, os alunos estão aprendendo pela internet. O conteúdo é ensinado por meio do Youtube, de forma totalmente aberta. Ou seja, qualquer pessoa que queira, pode acompanhar o conteúdo. Além disso, os nossos alunos têm suporte com aula particular e de reforço, explicou Ailton.
PAIS E ALUNOS AGRADECEM
Desempregada, a Rosimairy Elias Braz Barros é mãe de uma das alunas e recebeu com grande alívio a informação de que a vaquinha seria realizada. Fiquei muito feliz porque a minha filha é inteligente e queria ter essa oportunidade de entrar no Ifes [Instituto Federal do Espírito Santo]. Assim que soube, comecei a divulgar, contou.
Antes, ela havia procurado o diretor Ailton para explicar a difícil situação que vive. Em janeiro, eu fui demitida. Depois, veio a pandemia. Agora, o meu seguro-desemprego acabou e só contamos com a renda do meu marido, que dá para o financiamento da casa e para pagar as contas de água, luz e telefone, revelou.
O relato dela vai ao encontro da realidade descrita por Ailton: diversos pais estão em situação semelhante, mas os filhos têm gostado das aulas e querem continuar a estudar. A filha Rosimairy é a jovem Máira Braz Barros, de 14 anos, que quer ingressar no Ifes e cursar Mecatrônica, ramo da engenharia.
COMO AJUDAR
Quem quiser ajudar a unidade de Jacaraípe do Cursinho Homero Massena (CHM) pode contribuir com qualquer valor pela vaquinha online. Até a tarde desta quinta-feira (18), duas pessoas já tinham ajudado. Outra opção é fazer uma transferência pelo aplicativo PicPay.
COMO ACOMPANHAR AS AULAS
Já os estudantes que gostariam de contar com as aulas dadas pelos professores do CHM devem seguir ou acompanhar as publicações na página oficial do cursinho no Instagram. Como cada conteúdo é ministrado no perfil do respectivo professor, os canais e os horários são divulgados na rede social.