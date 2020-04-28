Curada do coronavírus, vendedora é recebida com fogos de artifício no ES

A vendedora foi recebida pelos familiares e vizinhos Crédito: Reprodução/ Acervo Pessoal

Faltando poucas semanas para o seu aniversário de 58 anos, a vendedora Zely Marvila Silva ganhou um motivo especial para celebrar a vida. A moradora de São Mateus , no Norte do Espírito Santo, foi contaminada pelo novo coronavírus e ficou nove dias internada na UTI de um hospital do município. Na última quinta-feira (23), ela recebeu alta da unidade e conseguiu retornar para sua residência. Na volta para casa ela foi recepcionada com festa por familiares e vizinhos, que aplaudiram Zely e soltaram fogos de artifício. Emocionada, a vendedora gritou aos vizinhos: Estou curada!

A prefeitura confirma que o caso de Zely está entre os considerados curados. A gerência da Vigilância Estadual em Saúde informou, de acordo com o protocolo da Covid-19, que é considerado curado o paciente que passou 14 dias de isolamento e não apresentou sintomas do novo coronavírus.

A vendedora contou que não sabe como foi contaminada pelo vírus. Segundo ela, a tosse foi o primeiro sintoma apresentado. Depois de muita tosse, eu senti febre e fui para o hospital, lá eu fiz exames, fiquei internada e a doença foi confirmada. Nesse momento que a gente sabe que está com a doença muitas coisas ruins passam pela nossa cabeça, relatou.

Internada na enfermaria do hospital, Zely recebeu alta alguns dias depois. Se sentindo melhor, ela foi liberada para terminar a sua recuperação em isolamento domiciliar. Mas essa tranquilidade durou pouco tempo. Quando eu estava me recuperando em casa, os sintomas voltaram mais fortes. Chegou uma noite que eu não conseguia dormir e fiquei andando pela casa com falta de ar, voltei para o hospital direto para a UTI, lembrou a vendedora.

Depois de de ficar internada na UTI, a vendedora começou a se recuperar e foi para a enfermaria do hospital. Totalizando nove dias dentro da unidade, contando as duas internações.

De acordo com a Secretaria de Saúde de São Mateus, o município contabiliza 13 foram confirmados da doença. O caso de Zely está contabilizado entre os oito que já foram curados, um óbito já foi registrado.

VOLTA PARA CASA COM FESTA

Curada da Covid-19, ela afirma que se sente bem e relata que a experiência de passar pela doença aumentou a sua vontade de viver. Passar pela doença é muito difícil. Depois de estar curada, eu sinto mais prazer em viver, afirmou Zely.

A vendedora afirmou que ser recebida com festa em casa após estar curada foi o momento mais especial em todo esse processo. Quando a gente fica contaminada por essa doença, vem muitos pensamento ruins, um deles é o medo de ser rejeitada, o medo das pessoas terem receio de se aproximar. Então ser recebida dessa maneira foi muito importante nesse recomeço de vida.

MARIDO COM A DOENÇA AINDA EM ISOLAMENTO DOMICILIAR

De acordo com a vendedora, quando teve o diagnóstico positivo para a Covid-19, os familiares que tiveram contato com ela fizeram os testes para a doença. O marido dela, de 57 anos, testou positivo. Segundo Zely, ele apresenta sintomas leves da doença, não precisou ser hospitalizado e segue cumprimento isolamento em casa.