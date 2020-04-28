Curada do coronavírus, vendedora é recebida com fogos de artifício no ES

Faltando poucas semanas para o seu aniversário de 58 anos, a vendedora Zely Marvila Silva ganhou um motivo especial para celebrar a vida. A moradora de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi contaminada pelo novo coronavírus e ficou nove dias internada na UTI de um hospital do município. Na última quinta-feira (23), ela recebeu alta da unidade e conseguiu retornar para sua residência. Na volta para casa ela foi recepcionada com festa por familiares e vizinhos, que aplaudiram Zely e soltaram fogos de artifício. Emocionada, a vendedora gritou aos vizinhos: Estou curada!
A prefeitura confirma que o caso de Zely está entre os considerados curados. A gerência da Vigilância Estadual em Saúde informou, de acordo com o protocolo da Covid-19, que é considerado curado o paciente que passou 14 dias de isolamento e não apresentou sintomas do novo coronavírus.
A vendedora contou que não sabe como foi contaminada pelo vírus. Segundo ela, a tosse foi o primeiro sintoma apresentado. Depois de muita tosse, eu senti febre e fui para o hospital, lá eu fiz exames, fiquei internada e a doença foi confirmada. Nesse momento que a gente sabe que está com a doença muitas coisas ruins passam pela nossa cabeça, relatou.
Internada na enfermaria do hospital, Zely recebeu alta alguns dias depois. Se sentindo melhor, ela foi liberada para terminar a sua recuperação em isolamento domiciliar. Mas essa tranquilidade durou pouco tempo. Quando eu estava me recuperando em casa, os sintomas voltaram mais fortes. Chegou uma noite que eu não conseguia dormir e fiquei andando pela casa com falta de ar, voltei para o hospital direto para a UTI, lembrou a vendedora.
Depois de de ficar internada na UTI, a vendedora começou a se recuperar e foi para a enfermaria do hospital. Totalizando nove dias dentro da unidade, contando as duas internações.
De acordo com a Secretaria de Saúde de São Mateus, o município contabiliza 13 foram confirmados da doença. O caso de Zely está contabilizado entre os oito que já foram curados, um óbito já foi registrado.
VOLTA PARA CASA COM FESTA
Curada da Covid-19, ela afirma que se sente bem e relata que a experiência de passar pela doença aumentou a sua vontade de viver. Passar pela doença é muito difícil. Depois de estar curada, eu sinto mais prazer em viver, afirmou Zely.
A vendedora afirmou que ser recebida com festa em casa após estar curada foi o momento mais especial em todo esse processo. Quando a gente fica contaminada por essa doença, vem muitos pensamento ruins, um deles é o medo de ser rejeitada, o medo das pessoas terem receio de se aproximar. Então ser recebida dessa maneira foi muito importante nesse recomeço de vida.
MARIDO COM A DOENÇA AINDA EM ISOLAMENTO DOMICILIAR
De acordo com a vendedora, quando teve o diagnóstico positivo para a Covid-19, os familiares que tiveram contato com ela fizeram os testes para a doença. O marido dela, de 57 anos, testou positivo. Segundo Zely, ele apresenta sintomas leves da doença, não precisou ser hospitalizado e segue cumprimento isolamento em casa.
Recuperada, Zely ainda fez um pedido para que as pessoas não minimizem os efeitos da doença e cumprarm as recomeddações das autoridades de saúde. Não é uma doença simples, quem puder ficar em casa, é o ideal. Quem não pode use máscara e higienize as mãos.