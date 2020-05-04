Criminoso preso atuava no 'mercado da morte', afirma comandante

"Ele vinha crescendo em Vila Velha e, no município, a guerra do tráfico estava gerando uma grande quantidade de homicídios. Muitos, tem a ver com a ação do Osvaldinho. A presença dele gera esse mercado da morte. O Osvaldinho começou o processo de expansão. Na disputa, o pessoal local (os rivais) tenta resistir. Daí surgem ataques criminosos dos dois lados e então começa esse mercado da morte, que invariavelmente, acaba atingindo pessoas que não têm nada a ver com essa história", disse o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Marcio Borges.