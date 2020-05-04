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Segurança pública

Criminoso preso atuava no 'mercado da morte', afirma comandante

Segundo tenente-coronel Marcio Borges, muitos homicídios em Vila Velha têm relação com a atuação de Kleber de Oliveira Júnior, o Osvaldinho, que foi preso em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 15:08

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 15:08

Operação policial no bairro São Benedito, no Beco Maria José Mariana Domingos, que resultou na prisão de dois homens, um deles Jhon Lenon Santos João, vulgo Jhon Lenon.
Arma apreendida durante operação que resultou na prisão de Jhon Lenon Santos João, em Vitória Crédito: Divulgação/Sesp
A prisão de Kleber de Oliveira Júnior, o Osvaldinho, de 29 anos, realizada no último sábado (2) no bairro Jucutuquara, em Vitória, é considerada estratégica para reduzir disputas por bocas de fumo que resultam em assassinatos na Grande Vitória. No mesmo dia, Jhon Lenon Santos João, de 29 anos, também foi capturado. Os dois são apontados como parceiros no crime. A ação que resultou na prisão contou com a participação das polícias Civil e Militar.
Osvaldinho é investigado por envolvimento em mortes e tráfico de drogas. De acordo com a polícia, ele foi expulso do Alagoano durante uma disputa pelo controle de pontos de tráfico da região. Sem alternativa, encontrou refúgio no Morro do Cabral. No local, iniciou um movimento do tráfico de entorpecentes com o suporte de uma facção criminosa atuante no Bairro da Penha.
Já estabilizado, Osvaldinho teria cometido crimes em CariacicaSerra e em Vila Velha, principalmente, na Grande Santa Rita. Desde o início do ano, a região tem sido palco de tiroteios. Um deles matou Alice da Silva Almeida, de 3 anos, no bairro Dom João Batista. A menina foi atingida no quintal de casa por uma bala perdida quando um adolescente de 17 anos invadiu o imóvel onde ela morava.
"Ele vinha crescendo em Vila Velha e, no município, a guerra do tráfico estava gerando uma grande quantidade de homicídios. Muitos, tem a ver com a ação do Osvaldinho. A presença dele gera esse mercado da morte. O Osvaldinho começou o processo de expansão. Na disputa, o pessoal local (os rivais) tenta resistir. Daí surgem ataques criminosos dos dois lados e então começa esse mercado da morte, que invariavelmente, acaba atingindo pessoas que não têm nada a ver com essa história", disse o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Marcio Borges.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (04), o delegado Marcelo Cavalcanti disse que Osvaldinho é investigado em pelo menos cinco inquéritos da Polícia Civil.
Ele tem uma das maiores fichas criminais que eu conheço. Trata-se de uma pessoa que tinha de ser tirada do convívio social. Tem mais prisões para serem feitas. As polícias não param. Não vamos aceitar que essas pessoas vão nos bairros e promovam o que eles chamam de ataque. Nós vamos sim combater esse tipo de crime, afirmou o delegado.

INVESTIGAÇÃO

A guerra é fruto do desejo de Jhon Lenon retomar o poder após ter sido expulso da região. Motivado pelo mesmo propósito, Osvaldinho brigava para ocupar pontos importantes do Alagoano. Em Vitória, Osvaldinho e Jhon Lenon são investigados por participação na morte de Breno Rosa Guimarães, de 21 anos, Elias Barbosa Neto, de 27 anos, ocorrida no dia 21 de dezembro de 2019 na Ilha do Príncipe
Beco da Dona Elza
Beco da Dona Elza, na Ilha do Príncipe, local onde vítimas foram baleadas Crédito: Raquel Lopes
Na ocasião do ataque, outras duas vítimas foram baleadas, mas não morreram. No dia seguinte, os dois teriam voltado e executado mais um rival e baleado outras três pessoas. No dia 17 de abril, um novo ataque com a suspeita de participação da dupla foi registrado. A investigação da Polícia Civil apontou os mandantes e autores dos crimes e solicitou à Justiça a expedição do mandado de prisão dos suspeitos.

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