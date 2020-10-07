Criança que caiu de prédio em Cachoeiro já está bem e brincando

Casa no bairro Marbrasa, em Cachoeiro, de onde a criança caiu Crédito: Reprodução | TV Gazeta Sul

A boa notícia foi passada nesta quarta-feira (7) pela tia dele, Silmara Porto Araújo, que faz contato com a irmã, por telefone, para saber novidades sobre o quadro de saúde do sobrinho. Segundo ela, os médicos já adiantaram que a criança não sofreu nenhuma sequela grave, apesar da queda.

"Os exames ainda não estão com a minha irmã, mas os médicos disseram que está tudo bem com ele, que os resultados não apontaram nada. Estamos aliviados" Silmara Porto Araújo - Tia do menino

De acordo com a tia, o sobrinho tem uma espécie de fratura na cabeça, mas a família acredita que esta deve se cicatrizar sozinha, com o tempo e cuidados necessários. "Os médicos ainda vão falar melhor com a minha irmã, ainda vão passar todos os detalhes", explicou Silmara.

Até o final da tarde desta quarta-feira (7), o menino permanecia na UTI, mas em observação e com perspectiva de ser transferido para um quarto de enfermaria em breve, segundo a tia. Mas, por enquanto, a família, que afirma estar mais feliz, segue aguardando a data em que o pequeno receberá alta do hospital.

SENTADO NO BEIRAL DE UMA LAJE

A queda do menino aconteceu durante a noite da última segunda-feira (5), no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim . De acordo com vizinhos, ele caiu depois de sentar no beiral de uma laje sem proteção e acabar se desequilibrando. Logo após o acidente, ele chegou a ficar desacordado.