Criança que caiu de prédio em Cachoeiro já está bem e brincando

O menino de apenas dois anos, que caiu do segundo andar de um prédio em Cachoeiro de Itapemirim e precisou de atendimento em uma unidade de terapia intensiva (UTI), já está bem e brincando com a mãe no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), que também fica na cidade do Sul do Espírito Santo.
A boa notícia foi passada nesta quarta-feira (7) pela tia dele, Silmara Porto Araújo, que faz contato com a irmã, por telefone, para saber novidades sobre o quadro de saúde do sobrinho. Segundo ela, os médicos já adiantaram que a criança não sofreu nenhuma sequela grave, apesar da queda.
"Os exames ainda não estão com a minha irmã, mas os médicos disseram que está tudo bem com ele, que os resultados não apontaram nada. Estamos aliviados"
De acordo com a tia, o sobrinho tem uma espécie de fratura na cabeça, mas a família acredita que esta deve se cicatrizar sozinha, com o tempo e cuidados necessários. "Os médicos ainda vão falar melhor com a minha irmã, ainda vão passar todos os detalhes", explicou Silmara.
Até o final da tarde desta quarta-feira (7), o menino permanecia na UTI, mas em observação e com perspectiva de ser transferido para um quarto de enfermaria em breve, segundo a tia. Mas, por enquanto, a família, que afirma estar mais feliz, segue aguardando a data em que o pequeno receberá alta do hospital.
SENTADO NO BEIRAL DE UMA LAJE
A queda do menino aconteceu durante a noite da última segunda-feira (5), no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com vizinhos, ele caiu depois de sentar no beiral de uma laje sem proteção e acabar se desequilibrando. Logo após o acidente, ele chegou a ficar desacordado.
Ainda inconsciente, ele foi levado no colo por familiares e conhecidos a um quartel dos bombeiros que fica no bairro. Os militares realizaram os primeiros socorros e conduziram criança, já consciente, para o hospital. Por causa da queda, o garotinho apresentava escoriações pelo corpo e edemas na cabeça.