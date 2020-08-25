Covid: Norte puxa aumento, mas taxa de contágio no ES está abaixo de 1

O Espírito Santo segue com Rt abaixo de 1, mesmo com influência negativa de municípios do interior Crédito: Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE)

Região Norte está puxando o aumento no número de casos de está puxando o aumento no número de casos de Covid-19 do Estado. O crescimento da curva epidemiológica em municípios que a compõem, contudo, não foi suficiente para alterar o cenário estadual, e a taxa de transmissão (Rt) da doença permanece abaixo de 1 no Espírito Santo

microrregiões Nordeste e Noroeste, ambos com Rt 1,22, o Litoral Sul, com taxa de transmissão de 1,21. Os dados referem-se à semana de 31 de julho, mas a tendência é que o indicador permaneça alto, podendo até aumentar, na consolidação dos registros da primeira quinzena de agosto. Formado pelas, ambos com Rt 1,22, o Norte tem um peso importante no ritmo de descida da curva da Covid-19, ainda lento. Também contribui para essa condição o, com taxa de transmissão de 1,21. Os dados referem-se à semana de 31 de julho, mas a tendência é que o indicador permaneça alto, podendo até aumentar, na consolidação dos registros da primeira quinzena de agosto.

Essa tendência foi apontada por Etereldes Gonçalves Junior, professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), que acompanha a evolução da Covid-19 no Estado.

"Não há sinal de que vai mudar de rumo. Nessas microrregiões que estão com Rt acima de 1, tem uma desaceleração, a subida não é tão íngreme, mas está subindo ainda e numa velocidade perigosa. Desse jeito, o interior todo, na próxima análise, pode ficar com a taxa acima de 1 novamente", afirma o professor.

Gráfico com evolução da taxa de transmissão da Covid-19 no interior revela crescimento Crédito: Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE)

Na análise mais recente, referente ao dia 7 de agosto com dados apurados até a última quinta-feira (20), a taxa de transmissão do interior estava em 0,8; na Grande Vitória , em 0,49; e, no Estado, em 0,65.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Na semana passada, um levantamento nacional indicou que a taxa de transmissão no Espírito Santo tinha voltado a ficar acima de 1, mas Etereldes explica que os cálculos foram feitos considerando a data do lançamento dos registros no Ministério da Saúde , em vez do dia em que os casos foram notificados.

"A data do lançamento no ministério não representa o momento da epidemia em si. O momento da epidemia é quando o paciente se infectou, ou quando fez a coleta do exame, ou apresentou os primeiros sintomas. Data de lançamento não é dado epidêmico", aponta.

Mas, de fato, o Ministério da Saúde registrou um crescimento no número de casos no Espírito Santo, que subsidiaram o levantamento nacional indicando aumento do Rt. Essa elevação deveu-se a uma remessa de exames que estava represada.

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, diz que se tratou de uma situação pontual, quando o Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) ficou sem os kits de extração para análise das amostras dos infectados. Foram quatro dias, provocando um acúmulo no número de exames a serem apreciados, mas, segundo o secretário, não chegou a comprometer a prestação do serviço para os pacientes. O único reflexo, assegura, foi a concentração de resultados positivos lançados simultaneamente no banco de dados do Ministério da Saúde.

Sobre os indicadores no interior, Nésio Fernandes ressalta que o aumento de casos no Norte e no Litoral Sul o preocupa bastante, e ele observa que, embora o Espírito Santo esteja com o Rt abaixo de 1, o Estado permanece em um patamar alto de registros e de mortes. Para efeito de comparação, o secretário afirma que, atualmente, há quantidade de internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em número equivalente ao do início de junho.